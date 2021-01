V úterý se s hejtmany sešel ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který zástupcům regionů představil vládní plán a dal jej hejtmanům k připomínkování.

„Očkovací strategie samozřejmě musí být jednotná, stejně jako musí být jednotný rezervační systém. Na nás jako krajích pak bude zajistit očkovací centra. Podle mne je nesmysl budovat centra, která po skončení epidemie zůstanou prázdná, lepší je využít nemocnice,“ řekl hejtman Ústeckého kraj Jan Schiller (ANO).

V současné době jsou očkováni zdravotníci ve dvou krajských nemocnicích, v Mostě a v Ústí nad Labem. Postupem času by v souladu se státní strategií mělo takových míst přibýt. Vakcínou od firem Pfizer a BioNTech se bude možné očkovat v nemocnicích v okresních městech ve chvíli, kdy jich výrobce dodá dostatečné množství. Kraj také plánuje vznik dalších očkovacích center ve spolupráci s městy. Pro odlehlé oblasti, jako je Šluknovsko nebo Lounsko, pak podle Schillera kraj plánuje vznik mobilních očkovacích týmů, které by po domluvě se starosty z regionu vyjely do vzdálených měst. Lidé ze Šluknovska by totiž museli kvůli očkování v děčínské nemocnici ujet až 60 kilometrů.

Naroste papírování

S očkováním proti covidu bude spojena nejen náročná logistika, ale také personální zajištění. Zdravotníci z nemocnic totiž mají nyní plné ruce práce s hospitalizovanými pacienty a nemoc se nevyhýbá ani jim samotným.

„Po rozjezdu očkování na vyšší obrátky se bez pomoci praktiků nebo dětských lékařů neobejdeme. Zvládnout bude nutné také poměrně náročnou administrativu, která je s vakcinací spojená,“ doplnil Schiller.

Vlastní krajskou očkovací strategii nepovažuje za nezbytnou ani opoziční zastupitelka Alena Dernerová (STAN).

„Hejtmani se musí domluvit s ministerstvem zdravotnictví, jak se do očkování zapojí. Není možné u nás mít 14 očkovacích strategií, to by vedlo jen k obrovskému chaosu,“ uvedla Dernerová, která je jedinou lékařkou v krajském zastupitelstvu.

Podle jejího názoru je situace na jihu Čech specifická v tom, že hejtman je lékařem, který se navíc obklopil lidmi z oboru. Pro jiné kraje by ale podle Dernerové mohlo českobudějovické hejtmanství sloužit jako inspirace a mohlo by být pilotním projektem.

„Musí se očkovat rizikové skupiny, šíření nemoci je v domovech pro seniory jednoznačně velmi nebezpečné. Je otázkou k diskuzi, zda se to má týkat seniorů starších 65 nebo 80 let,“ dodala Dernerová. Právě lidé starší 80 let se budou moci registrovat k očkování již od poloviny ledna, zbytek populace od února. Samotné očkování by se ve větší míře mělo rozběhnout v březnu.