Reportáž z obce, kde naopak většina lidí volila Petra Pavla, najdete na našem webu v pátek 20. ledna ráno.

Podle penzistky, která u silnice venčí psa, jde o výraz nespokojenosti s vládou. "Vždyť je to bordel na desátou,” rozčiluje se. "Říkali, že zastropovali ceny energií, to asi těžko, když nám zvedli zálohy za elektřinu o sto procent. Když si zvedaj platy, to jsou rychlí, ale aby něco udělali pro lidi, to ne," zdůrazní. Jako seniorka je navíc spokojená s opakovaným navyšováním důchodů, které odstartovalo za expremiéra Babiše.

Andreje Babiše volila i čtyřicátnice v dlouhém sportovním kabátu. “Mně se líbil jako premiér, líbil by se mi i jako prezident,” říká. Čím si získal většinu lidí ve vsi, nechce odhadovat. “Já chodím akorát tak do práce a domů, s lidmi se o tom moc nebavím,” vysvětluje.

Minimální nezaměstnanost

Ve Všestudech žije kolem 180 obyvatel. Život v nich plyne klidně a vlastním tempem. Obec nemá školu, školku, krámek a především ani hospodu, což možná místní trápí nejvíc. Na ostatní služby dosáhnou díky blízkým Strupčicím a také dobré dojezdové vzdálenosti do Chomutova i Mostu.

Ta má nejspíš vliv i na to, že Všestudy v okrese bodují s překvapivě nízkou mírou nezaměstnanosti. Práci místní nacházejí v průmyslových zónách v okolních městech a mají ji také pár kroků od domova. Ve vsi totiž dlouhodobě a úspěšně podniká Jiří Kejř, který má podnik stavební a zemědělské činnosti. Modernizace se nebojí, investoval například do robotických stájí. Podnikatel má mezi místními lidmi autoritu.

V Ústeckém kraji vyhrál Babiš. Hejtmanovi vadí, koho podpořil premiér

"Můj hlas tady určitě nějaký vliv má,” souhlasí Kejř. V prezidentských volbách dává přednost Andreji Babišovi a o svém pohledu na politiku se s místními lidmi baví. "Jsem podnikatel, Babiš je také podnikatel. Hodně toho dokázal. Možná má za sebou nějakou minulost, do toho já ale nešťourám. Uznávám lidi, kteří něco dokázali. Myslím, že právě ti by měli řídit naši zemi a ne někdo vytažený z klobouku,” myslí si.

Nepředpokládá ale, že by se jeho názorem řídila celá vesnice. "Také jsou tu lidé, kteří mě nemají rádi, přestože jsem začínal jako chudý kluk úplně z nuly a všechno postupně vybudoval prací,” líčí dál.

Starosta váhal

Starosta Všestud, kterým je od loňského podzimu 44letý Zdeněk Řehoř (Pro Všestudy), také oceňuje Babiše. Přesto hlas hodil Petru Pavlovi. Váhal do poslední chvíle.

"Hodně jsem o tom přemýšlel, protože pro mě byl jednoznačnou volbou jediný člověk schopný šlapat po vládě, a tím je Babiš. Nějak ale nemusím tu jeho extrémní svéráznost. Volím tedy člověka, který dokáže lépe vystupovat a bude nás reprezentovat důstojněji,” vysvětluje hlava obce.

Debata Pavla a Babiše na Deníku vyvolala velký mediální ohlas. Došlo i na hymnu

Vysokou podporu Babiše ve Všestudech přisuzuje tomu, že je zde obecně podporované hnutí ANO. Ukázalo se to například ve volbách do Poslanecké sněmovny, kde mu místní dali 49 procent hlasů. "Myslím si, že je to tu zakořeněné. Odhadoval bych, že ho volí lidé důchodového věku,” míní starosta.

Na Chomutovsku měl sice Andrej Babiš v prvním kole prezidentských voleb největší úspěch ve Všestudech. V celém Ústeckém kraji byl ale úspěšnější v Lišanech na Žatecku, kde získal přes 78 procent, a na mosteckém sídlišti Chanov, kde triumfoval s rekordními 93 procenty hlasů.