Pátrání po lupičích vzácných starožitností nevyčíslitelné hodnoty v klenotnici Rezidenčního zámku v Drážďanech Zelená klenba stále trvá.

Vykradená klenotnice v Drážďanech je stále zavřená, i přesto přitahuje turisty | Foto: Deník/Karel Pech

Pokud se chystáte na výlet do saské metropole, do vykradené historické klenotnice se podle informací na stránkách Státních uměleckých sbírek Drážďany zatím nadále nedostanete. Ještě ve středu 27. listopadu, kdy v saské metropoli začínaly vánoční trhy, v prostoru zámku operovali němečtí policejní specialisté, pro turisty to byla atrakce.