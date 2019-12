Pohádkovou krajinu s dechberoucí hrou světel a přiléhavou hudbou teď prakticky denně obdivují návštěvníci zámku Pillnitz u Drážďan a jeho hlavní atrakce, Vánoční zahrady. Mezi slovy obdivu není problém vedle „Wunderbar“ zaslechnout i „Úžasné!“. Lidé především ze severních Čech se tu zastavují i cestou z drážďanských vánočních trhů, které vypukly minulý týden.

Zatímco nejstarší vánoční trh Štrýclmarkt v centru Drážďan má už 585 křížků, na nedalekém zámku Pillnitz lákají na Vánoční zahradu teprve potřetí. Od životnosti atrakce si ale Sasové slibují hodně, o čemž vypovídá radost z čísel návštěvnosti. „Nabídku užít si tu sváteční atmosférou využilo v roce 2018 více než 100 tisíc lidí,“ pochlubila se Suzanne Arens z drážďanského Mezinárodního marketingu.

Na dvou kilometrech okružní stezky vás čeká moře světelných efektů. Nasvícena je půda, stromy, ale i voda tryskající z fontány. K tomu hraje podmanivá relaxační hudba. Na své si přijdou zadumaní samotáři, cvrlikající milenci i rodiny s dětmi. Pro všechny ale platí, že by se měli pořádně obléct. „Je škoda unikátní zahradou jen prolétnout kvůli tomu, že na vás fouká od Labe,“ poznamenala Lucie z Krupky, která se byla na Vánoční zahradu podívat minulý týden.

Mezi letošní novinky atrakce patří Kouzelný les, Pole či Tunel světel. „Mně se nejvíc líbila Zahrada světlušek. Stojíte na cestičce nad zurčícím potůčkem a po všech, kdo tam jsou s vámi, poletují jako světlušky bodová světýlka,“ popsala Lucie. Jestli jste tu na rozdíl od ní ještě nebyli, napravit to můžete až do 5. ledna 2020. Otevřeno mají denně od 16.30 až do 22 hodin kromě dneška, zítřka a 24. i 31. prosince.

Návštěvu zámku u Drážďan můžete spojit s vánočními trhy Štrýclmarkt přímo v saské metropoli. Minulý týden začaly. Lákají také na světýlka, ale i na koledy, vůni svařáku, klobás či perníku nebo tradiční dřevěné hračky a kolotoče. Už 585. nejstarší německý vánoční trh najdete na drážďanském náměstí Altmarkt. Otevřeno má každý den od 10 do 21 hodin až do Štědrého dne.

Advent láká i do zahraničí

Chcete-li vyjet za adventními trhy do zahraničí, nemusíte se omezit jen na nejbližší Sasko. Lidé doporučují vánoční trhy v Krakově na Ryneku Glowny. Ve stáncích vám tam nabídnou i místní speciality jako pitný med či smažené placky.

Také tradiční letní destinace Chorvatsko má co nabídnout i v zimě: především vyhlášené vánoční trhy v Záhřebu. Je to trojnásobný vítěz ankety Nejlepší vánoční trhy v Evropě.

Londýnským trhům dominuje živá hudba, pouliční jídlo a divadelní vystoupení. Mezi nejpopulárnější tržiště patří Winter Wonderland v Hyde parku, kde si můžete dát drink i v ledovém baru.

Pokud vám nevadí davy, vyrazte na trhy k sousedům tuto sobotu. Koná se tam 26. ročník oslavy drážďanské štoly. Co vás čeká? „Slavnostně vyzdobené koňské spřežení s průvodem s více než 500 aktéry potáhne vůz s několikatunovou obří štolou historickým centrem až k pódiu,“ přiblížila Arens s tím, že tam gigantické pečivo nakrojí obřím štolovým nožem. Pak ho rozporcují a rozprodají návštěvníkům.

Při středečním slavnostním zahájení Štrýclmarktu se ptali drážďanského starosty Dirka Hilberta, co by si přál k Ježíšku. „Aby se vrátily klenoty do Zelené klenby,“ odpověděl. Připomněl tak, že právě nedaleko trhů byla vykradená klenotnice Rezidenčního zámku. Pokud se chystáte na výlet do saské metropole, podle posledních informací na stránkách Státních uměleckých sbírek Drážďany se do klenotnice ještě nedostanete. Zato se cestou můžete zastavit v pevnosti Königstein. Od uplynulého víkendu zve teď každou sobotu a neděli od 11 do 19 hodin na 24. historicko-romantický vánoční trh. „Je příjemnou alternativou k předvánočnímu nákupnímu shonu,“ vzkázali pořadatelé. Historicky odění obchodníci vám tu nabídnou tradiční výrobky, řezbáři a kováři předvedou starobylá řemesla. Hudebníci, kejklíři, loutkáři a vypravěči vás pobaví i bez moderní techniky a pochutnáte si na dobrotách podle starých receptur uvařených na otevřeném ohni.