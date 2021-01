Obsazená parkoviště, neukázněnost řidičů a nakonec uzavření silnic. Tak vypadala situace v sobotu 9. ledna Bedřichově na Jablonecku, který už v ranních hodinách začali zaplňovat návštěvníci. Obec nakonec nápor běžkařů a rodin s dětmi neustála.

K vyhrocení situace v Bedřichově došlo v sobotu dopoledne, kdy policie musela přistoupit k uzavření obce. „V souvislosti se zhoršující se dopravní situací jsme uzavřeli veškeré hlavní příjezdové komunikace do Bedřichova. Silnice budou uzavřené na nezbytně dlouhou dobu proto, aby byla opět zachována jejich průjezdnost,“ nastínil situaci mluvčí policie Vojtěch Robovský a zároveň vyzval k respektování dopravních předpisů a parkování na místech k tomu určených. Na to na místě dohlížely policejní hlídky.

Nastalá situace nepřekvapila starostu Bedřichova Petra Holuba, podle kterého lidé neporušovali vládní opatření týkající se epidemie koronaviru. „Většinou přijíždějí první návštěvníci kolem deváté hodiny ranní, dnes si přivstali a první dorazili už v sedm hodin,“ podotkl. Situace je podle něj srovnatelná s předchozími lety, kdy docházelo k obdobným problémům. „Kapacita parkovišť je, ale řidiči by nejraději zaparkovali hned u stopy, aby to neměli daleko. Nechávají auta u silnice nebo ve škarpách místo toho, aby projeli dál,“ zdůraznil starosta.

„Už v osm ráno byla obsazena obě parkoviště a vznikla kolona, co se nehýbala. Jela jsem prvním skibusem, který v ní uvízl. Vystoupili jsme všichni pod Maliníkem a došli pěšky po silnici alespoň tam. Lidi jsou úplně na hlavu, asi tam jezdí už za tmy. Přišlo mi, že to byli hlavně přespolní,“ řekla paní Blanka z Liberce.



To Jablonečan Petr Zbranek s přítelkyní se snaží vyhledávat lokality, kde na moc lidí nenarazí. „V téhle době to je složité. Potkáváme jich čím dál tím víc a to i tam, kde jsem loni nikoho neviděli. Během procházek venčíme psy a fotíme krajinu,“ svěřil se s tím, že na lyže ještě letos nevyrazili.



S postupujícím odpolednem se situace zlepšila. „Pokud nedojde k výrazné oblevě, očekáváme podobné dění i v neděli. Budeme připraveni dohlížet na bezpečnost dopravy a dodržování dopravního značení,“ podotkl Vojtěch Robovský. K obnovení průjezdnosti a znovuotevření Bedřichova došlo v sobotu v 16 hodin. „Upozorňujeme občany mířící do horských oblastí Libereckého kraje na povinnost respektování dopravních značení a omezení. Zároveň návštěvníky žádáme o ukázněnost a dodržování vládních opatření,“ zdůraznil mluvčí policie.





Od 16:00 hodin jsme zrušili dopravní omezení a uzavírky na komunikacích do obce Bedřichov. Silnice jsou průjezdné bez omezení. Respektujte dopravní značení a parkujte jen na vyhrazených místech. Děkujeme. #policielbk pic.twitter.com/80Fo60Wz6R — Policie ČR (@PolicieCZ) January 9, 2021



S neukázněností řidičů bojovali i pracovníci společnosti Silnice LK. Kvůli parkování podél komunikací na místech, která k tomu nejsou určena, nemohli na Benecku odklidit sníh.



Bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Zuzana Kocumová okomentovala dění na svém Facebooku. „Začíná se ukazovat, že ty naše hory jsou fakt malé. Navíc při nemožnosti ubytovat se a tím trochu rozprostřít davy na více míst, ubytovaní by nemuseli jezdit auty.“ Ta se rozhodla v pátek vyhnout davům a vyrazila na noční lyžování. „Můžu říct, že jsem byla v šoku. Parkoviště v Bedřichově i večer plné, od Hřebínku tak jednolitý proud světýlek, že jsem myslela, že jsem se namíchala do neoficiálního Night Light maratonu. Dospělí, děti, malinké děti… Tohle jsem opravdu v životě nezažila. Člověk musí za samotou a romantikou utíkat stále dál a dál. Snad jednou nezmizí úplně,“ dodala.



Z důvodu plného parkoviště na Smědavě byla uzavřena i komunikace Bílý Potok - Smědava už na konci Potoka. „Zastavuje to tam policie a pouští dal vozidla pouze, když jich několik uvolní místa na horním parkovišti,“ řekl starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Zájemci mohli využít pendlujícího skibusu, který odjížděl z Hejnic vždy v celou a 25 minut.



Víkend k zimním radovánkám využili i návštěvníci Ještědu. Sjezdovky sice zůstávají pro lyžaře uzavřené, ale lanovka Skalka byla v provozu, čehož využily hlavně rodiny s dětmi.

V pátek 8. ledna a v sobotu 9. ledna ráno vyjely na tratě rolby, aby je upravily jak v Bedřichově, tak v Jizerských horách.



Trasa z Bedřichova: Stadion - Nová Louka - Přítok - Gregorův kříž - Hřebínek - Bílé buky - Kristiánov - Nová Louka - Josefodolská přehrada - Hrabětice (dle sněhových podmínek) - Prezidentská chata - Valešovka - Bedřichov, stadion



Stadion - Kristiánov - Rozmezí - Knaipa - Kasárenská - Soušská silnice - Knížecí - Vlašský hřeben - U bunkru - Jizerka, Mořina - Jizerka, Panský dům - Jizerská silnice - Promenádní - Smědava - Písčiny - Předěl - Paličník - Smrková cesta - Smědava - Krásná Máří - Bedřichov



Trasa z Jizerky:

Mořina - Václavikova studánka - Soušská silnice - Protržená přehrada - Mariánská Hora - Josefův Důl, Peklo - Jizerka