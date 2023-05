Bylo úterý 27. dubna 1937. Na dnešním žateckém Chmelařském náměstí se stavěl sklad chmele firmy Deutsche Hopfenverkehrsgesellschaft, město tehdy patřilo ke světovým centrům obchodu s touto pro pivovary důležitou komoditou. Na Pražském předměstí se kvůli skladům, balírnám a sušárnám ve třicátých letech 20. století zbourala řada objektů, nakonec přišla na řadu i konírna nejstarší žatecké pošty z roku 1790. Onen úterek kopal s motykou v zemi v podlaze bývalé stáje dělník Josef Weigert. Najednou zbystřil. Narazil na keramickou nádobu naplněnou až po okraj stříbrnými a zlatými předměty. V tu chvíli netušil, že ji do země kdosi uložil někdy kolem roku 1012 a na světlo světa se dostala opět po téměř tisíci letech.

Radmila Holodňáková hovoří o expozici Žateckého pokladu. | Video: Deník / Petr Kinšt

Je to tak 86 let, kdy se v Žatci tento ojedinělý poklad našel. Místní regionální muzeum k tomuto výročí vydalo v minulých dnech pro sběratele novou turistickou vizitku. Pro město je nález významnou událostí. „Je to nejtěžší a co do škály předmětů nejbohatší poklad u nás uložený do roku 1050. Obsahuje mince, hřivny, křížky, unikátní toaletní soupravu, ale nejvíc unikátní je v tom, že obsahuje také dva zlaté prsteny a zlatý řetízek. Tím se odlišuje od ostatních pokladů z raného středověku nalezených u nás, je nejbohatší a nejpestřejší. Na území České republiky se našlo asi čtyřicet obdobných pokladů, ale žádný nemá takové složení jako žatecký,“ sdělila ředitelka Regionálního muzea K. A. Polánka Radmila Holodňáková, ve kterém je poklad od počátku letošního roku vystaven.

Objeven byl v hloubce 60 centimetrů pod podlahou zbořené stáje bývalé usedlosti Stará pošta. „Předměty o váze 2,7 kilogramu byly uloženy v hliněné nádobě označené velkým kamenem. Velkou část tvořily stříbrné mince, ražené mezi lety 1009 až 1012, české i německé provenience. Ty české reprezentují mince českých knížat Boleslava II. a Jaromíra, knížat německých pak ražby Jindřicha II., jeho bratra biskupa Bruna z Augšpurku či tři starší oto-adlétské feniky. Zatoulal se sem i jeden denár Jindřicha Svinibrodského, otce Jitky, manželky knížete Břetislava. V nemincovní části pokladu najdeme vedle stříbrných hřiven unikátní stříbrné šperky, hřivny, smotky stříbrného drátu a dva zlaté prsteny,“ vypočetla historička muzea Milada Krausová.

Jedním z prvních, kdo poklad svými texty zprostředkoval veřejnosti, byl německý archeolog Helmut Preidel. Dnes má malou pamětní desku na zdi hlavní budovy muzea v Husově ulici, v době nálezu tam ještě nesídlilo. Německé městské muzeum mělo sbírky v budově na dnešním náměstí 5. května, které se tehdy jmenovalo Floriánské. „Článek Helmuta Preidela o pokladu byl přetištěn i ve sborníku českého menšinového muzea Krajem Lučanů z roku 1937. Preidel píše, že poklad je majetkem firmy, na jejímž pozemku byl nalezen. Deutsche Hopfenverkehrsgesellschaft (Německá společnost pro dopravu chmele) ho pak předala městskému muzeu,“ vysvětlila Krausová.

Nálezce o pokladu nemluvil

Dle svědectví potomků o nálezu pokladu Josef Weigert sám nikdy nemluvil. „Jak to víme? Příběh pokladu totiž neustále pokračuje. Když byla letos v lednu otevřena nová expozice, přišli se podívat i nejbližší příbuzní pana Weigerta. Přinesli do muzea i rodopisné materiály. Doplnili tak další kamínek do mozaiky příběhu žateckého pokladu. Pokladu, který měl vlastně obrovské štěstí. Po nálezu byl nahlášen, pečlivě zaevidován, přežil dobu druhé světové války i dobu, kdy se raději nepřipomínalo, že byl nalezen v bývalých Sudetech,“ připomněla.

Už samotné objevení pokladu bylo velmi šťastné. „K jeho objevení vedla řada náhod,“ řekl odborný pracovník žateckého regionální muzea Petr Holodňák. „Tak, jako mnohé v Žatci, i nález pokladu má souvislost s chmelem. Ve městě je kolem šedesáti chmelařských industriálních objektů, ale jen dva z nich byly vyprojektovány jako podsklepené. Chmelaři v podstatě ty sklepy nepotřebovali. A naštěstí pro nás stavba, která byla zahájena v dubnu 1937 na místě konírny bývalé pošty, byla vyprojektována jako podsklepená,“ vysvětlil Holodňák.

To znamenalo, že se nedělaly jen obvodové výkopy pro založení stavby, ale bylo třeba terén v celé ploše snížit. „Kdyby sklad podsklepen nebyl, není vyloučeno, že by se poklad vůbec nenašel a byl by tam dodneška,“ dodal Holodňák.

Druhou šťastnou okolností pro nález pokladu z přelomu 10. a 11. století podle něj bylo, že zemní práce tehdy probíhaly bez použití těžké mechanizace. Zemina se kopala rýčem a motykou, nabírala lopatou. „Pokud by na místo přijel bagr nebo jiná těžká technika, s tím nálezem by to mohlo dopadnout poměrně tragicky,“ popsal muzejník. Další příznivou okolností pro archeology bylo, že k ohlášení pokladu došlo velmi záhy od nálezu. Informace se brzy dostala do tehdejšího žateckého německého městského muzea, jehož ředitel se dostavil na místo a převzal ho.

„Můžeme předpokládat, že předměty zůstaly v nádobě v celistvosti a původním nálezovém kontextu,“ řekl Holodňák. V roce 1938 jej poprvé žatecké muzeum vystavilo.

Po odsunu Němců z města a okolí po roce 1945 ale poklad upadl tak trochu do zapomnění, velká část se přesunula ke zkoumání do Národního muzea v Praze. V depozitářích a laboratořích zůstal po desetiletí. Až v roce 2000 jej mohla opět vidět veřejnost, byl součástí prestižní putovní výstavy Střed Evropy kolem roku 1000. Od té doby byl k vidění ještě třikrát – dvakrát v Žatci a jednou, v roce 2015, na Pražském hradě při výstavě Dědictví Karla Velikého.

Vystavené byly ale jen jeho části, teď poprvé si jej veřejnost může v žateckém regionálním muzeu prohlédnout celý. Od otevření nové expozice v polovině ledna jej vidělo přes dva tisíce návštěvníků. Vstup do pokladnice je stanovený na 12 návštěvníků za jednu hodinu, objednat prohlídku je možné přes rezervační systém muzea.

Poklad je ve speciální místnosti

„Je to kvůli pokladu samotnému. Stříbru hlavně vadí vysoká vlhkost a prudké střídání teplot. Proto je v pokladnici omezený počet návštěvníků v jednu dobu a jejich pobyt v ní je stanovený na přibližně osm minut. Snažíme se pro poklad vytvořit co nejoptimálnější podmínky, aby mohl být vystavený co nejdéle,“ vysvětlila ředitelka muzea.

Žatecký poklad před tisíci lety uložila do země pravděpodobně vysoce společensky postavená osoba, která byla blízká knížeti Jaromírovi. Možná někdo z jeho družiny nebo šperkař, který působil na jeho dvoře. A možná to byl sám Jaromír. Zjistit, kdo to byl přesněji, nelze, k události nejsou žádné písemné prameny.

Je možné, že se v Žatci nějaký podobný poklad ještě najde? „To samozřejmě nevím. Město bylo v minulosti bohatě osídlené, nemůžeme předpokládat, že v zemi už nic není, že už jsme všechno našli. Kde je neporušený terén se zástavbou, se vždy něco najít může. Nějaké překvapení nás ještě čekat může. Na druhou stranu nález Žateckého pokladu bylo velké štěstí, tehdy se kopalo ručně pomocí krumpáčů a lopat. Při používání dnešní techniky, buldozerů a bagrů, nám spousta nálezů může uniknout,“ sdělila Radmila Holodňáková.

Žatecké muzeum má ve svém moderním depozitáři desítky tisíc předmětů. Po odborné stránce připravilo scénář pro zcela novou expozici o dějinách Žatce, která by měla být v prvním patře muzea a většina exponátů by byla právě z depozitáře. „Šlo by třeba o kosterní nálezy z nejstaršího pravěku i další stříbrné poklady nalezené v Žatci, ale i plastiky nebo obrazy a další předměty. Zatím na expozici nemáme peníze, vyjde na desítky milionů korun. Je toho spousta, ukázat rozhodně máme co. Expozice by přiblížila návštěvníkům, jak pestrý život na území Žatce byl,“ nastínila Holodňáková.