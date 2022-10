„Na internetu je spousta cvičení, kde poskakují mladá děvčata, vyhazují nohy do výšky a podobně. To je pro starší lidi nepoužitelné. Já ukazuji cviky, které se dají zvládnout i v pokročilém věku,“ říká. Cvičením chce inspirovat hlavně seniory a všechny, kteří mají zdravotní problémy spojené s pohybovými omezeními. „Mnozí takoví lidé jsou závislí na lécích utěšujících bolest, jsou ve špatném psychickém stavu. Cvičení je zásadní pro to, aby se svaly udržovaly v určité síle. To dopomůže vést aktivní život,“ vysvětluje. „Hlavní je začít. A pak si pomalu přidávat. Stačí cvičit patnáct minut denně. Je třeba se na to ale soustředit,“ dodává.