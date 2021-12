Stačí vejít do obchodu. Hned pár metrů za dveřmi je košík, kterého si nikdo nevšímá. Majitel si vybírá zboží, které je v akci. Na košíku má ale batoh, zavřený není. Stačí sáhnout a vzít si peněženku. „Já si ho hlídám,“ říká starší muž po upozornění, že takto láká zlodějíčky, že by mohl velmi snadno přijít o peníze, karty, ale i doklady. Nehlídá. Nestihl by to. Lapkové jsou velmi rychlí. Na nebezpečí zlodějů v obchodech, kteří svou aktivitu v celém kraji pravidelně stupňují právě před vánočními svátky, upozorňovala při preventivní akci policie.

Když půjdeme v lovosickém Lidlu dál, uvidíme dva starší manželské páry. Ty se opravdu chovají obezřetně. Věci mají bezpečně u sebe. O pár kroků dál, u sýrů, je ale do chladících regálů skloněná další seniorka. Kabelku má ledabyle přes ruku, je vidět, že prázdná není. Stačí popojít k jogurtům a na nákupním košíku by zloděj viděl pověšenou další kabelku. Její odcizení by trvalo pár vteřin. Přiskočení, vyháknutí a lapka může spěšně mizet. „Kabelka by neměla být v nákupním vozíku. Neukládejte si také peněženku do zadní kapsy kalhot. V batohu na zádech rozhodně nejsou peněženka a cennosti v bezpečí,“ vyjmenovává některá ze základních pravidel ochrany před kapsáři policejní preventistka Pavla Kofrová.

Policisté upozorňují, že zloději jsou opravdu rychlí. Stačí jim krátký nestřežený okamžik, kdy si vybíráte něco v regálech a taška, batoh, kabelka či peněženka jsou chviličku bez dozoru. „Odložená peněženka v regálu je pro zloděje výzvou. U platebních karet nenoste pin. Kabelku mějte vždy u sebe, nejlépe pod rukou. Mějte své věci neustále pod kontrolou, peněženku si dejte například do náprsní nebo přední kapsy u kalhot,“ pokračovala policistka.

Pokračujeme v naší „zlodějské“ sondě dál. Opět potkáme několik seniorů, kteří si své věci hlídají. Muž, který nijak zloděje neupozorňuje na své věci, starší žena, která má kabelku na boku, ale pod rukou a zavřenou. Nic odloženého na košíku. Další žena, která kabelku pevně svírá. U pokladen je ale další snadný „úlovek“. Žena v tmavé bundě si vybírá z nabídky u kas, v košíku má ale položenou tašku i kabelku.

Policisté před obchodem Lidl v Lovosicích upozorňovali seniory na nebezpečí rychlých krádeží. „Upozorňovali jsme je na rizika, která je mohou překvapit při nakupování. Kladli jsme důraz na nebezpečí odkládání tašek, batohů či kabelek na nákupní vozík, které jsou následně výzvou pro případného pachatele. Dále na nebezpečí krádeže při ukládání zavazadel a osobních věcí na parkovišti do prostoru vozidla,“ připomněla Pavla Kofrová další riziko. No jen se přiznejme, kdo z nás si hlídá nákupní košík s věcmi, když je skládáme do kufru auta na parkovišti?

Policisté seniorům rozdávali nejen rady, ale také drobné upomínkové předměty. Chválili ty, kteří se chovali bezpečně, upozorňovali lehkovážné. „Vozík si vždy pečlivě hlídám. Taštičku mám přichycenou k ruce. Dávám si pozor,“ usmívala se po „kontrole“ Emilie Ebelová.

„Jsem trochu nepozorná, budu si dávat větší pozor,“ slibovala zase Marta Kopencová.

Deník také oslovil několik seniorů. „Peněženku mám v zapnuté kapse u bundy. Na věci si dávám velký pozor,“ svěřila se Marie Mílová. „Hlídám si vše. Kabelku z ruky nedám,“ přidala se před lovosickým obchodem Kamila Sýkorová.

Ale i lehkovážnější se v Lovosicích našli. „Myslím, že bych zloděje stihl chytit za ruku. Ještě mi nikdy nic neukradli,“ říkal Pavel Klán, který před obchodem nechal tašku ve vozíku, když skládal nákup do auta. „Mám to sice na vozíku, ale ten si hlídám, pečlivě,“ uvedla Marie Šabacká. „Budu si to muset více hlídat. Vždycky se do něčeho zaberu, vybírám a nedávám moc pozor, to máte pravdu,“ dodala Soňa Šupková.

Před vánočními svátky se tradičně aktivita zlodějů v obchodech stupňuje. Letos v celém kraji policisté zatím evidují 309 krádeží, loni to bylo za celý rok 316 a roce 2019 471 případů. Dlouhodobě nejvyšší čísla v kolonce krádeží jsou v okresech Most, ten je už několik let první v tabulce, Teplice a Děčín. Letos je více krádeží také v okrese Ústí nad Labem. Naopak nejmenší aktivitu lapků letos policie zaznamenala zatím v okresech Litoměřice a Louny.