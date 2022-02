Od roku 1917 byla vybudována samostatná vlečka k dolu Gustav. V noci sloužila trať jako nákladní, tramvají se vozilo uhlí do elektrárny a do přístavu. V provozu bylo 5 nákladních tramvají s 22 vlečnými vozy. Po druhé světové válce jezdila z Ústí do Telnice linka č. 1 každou hodinu, v neděli byl provoz posílen. Snad každý z Bukova ví, co se stalo 13. července 1947. Na místě bývalé točny na Telnici mělo být vybudováno dětské hřiště. Dnes je tam dům pro seniory.

V roce 1871 byl zahájen provoz na železniční trati, které se říká Kozí dráha. Jezdilo se z Děčína pod Krušnými horami přes Telnici do Oldřichova u Duchcova.

V roce 2007 byl provoz na trati ukončen. Hodně se o Kozí dráze psalo, dokonce vznikl i televizní dokument.

„Koleje zarůstaly travou, někde zmizely zcela. V roce 2021 bylo rozhodnuto Kozí dráhu částečně zachovat pro další generaci. Hodně se před nádražím pracovalo, je tam halda vytrhaných pražců, nový železniční povrch. V dubnu má být vypraven první motoráček, přesné datum ale neznám. Jezdit se má jenom o víkendech," svěřila se usměvavá paní, která se fotit nechtěla.

V roce 2015 vznikl Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic obce Telnice. V hledáčku nadšenců je i kostel sv. Josefa (1910), který už delší dobu bojoval o přežití, jednu dobu sloužil dokonce jako sklad. „Uvnitř kostela jsem nikdy nebyla, ale držím mu palce. Opravena byla věž, nová jsou vitrážová okna," tvrdila pamětnice.

Proti nádraží vede silnice do Liboňova. V únoru 1929 byl založen spolek s názvem „Sdružení přátel hvězdárny německé univerzity v Praze.

Na jaře zakoupil spolek v Liboňově u Telnice pozemek na jižním svahu Krušných hor. Projekt na hvězdárnu zpracoval pan František Eis z Ústí nad Labem. Stavitelem byl pan Richard Wagner z Varvažova, syn Karla Wagnera, který postavil v roce 1913 rozhlednu na Nakléřově. Hvězdárna byla postavena na kopci, tenkrát tam vysoké stromy nebyly, půlkulatá střecha byla vidět z velké dálky. Uvnitř byl dalekohled o průměru čočky 16 cm, který umožňoval 300násobné zvětšení. Hvězdárna v Liboňově zanikla koncem roku 1945. Moc fotek se nezachovalo, zmizela technika i mramorová deska vážící 200 kg.

Telnici znají hlavně sportovci. Od roku 1986 se na Zadní Telnici pořádá při ukončení zimní sezony lyžařský závod Telnický rohlík. V posledních letech bývá problém se sněhem, ale termín pro letošní rok je už znám (12. 3. 2022). Když napadne sníh, v Adolfově je běžkařská stopa, sněžná děla lemují několik sjezdovek, v provozu je nová moderní sedačková lanovka. Běhá se i v létě. Hodně lidí už zná termín Telnický kecky.