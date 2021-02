Děčínská zoologická zahrada přišla loni kvůli vládním uzávěrám o více než 30 tisíc návštěvníků a ztráty se v jednu chvíli šplhaly až k půldruhému milionu. Díky zvýšeným prodejům v e-shopu nebo většímu zájmu o adopce zvířat se v Děčíně loni ztrátu podařilo víceméně dohnat.

Jenže letos zahrada na Pastýřské stěně nepřivítala ani jednoho návštěvníka. Stejná situace je i v dalších zoo na severu. Doposud zahrady v celé České republice odhadují ztrátu na 180 milionů korun, oproti tomu výdaje nebylo téměř vůbec možné snížit. „Ředitelé českých zoologických zahrad se proto začínají obávat o osud chovaných zvířat, o své zaměstnance a také o budoucnost svých záchranných programů,“ uvedla mluvčí děčínské zoologické zahrady Alena Houšková. Péče o některá zvířata přitom vyjde na stovky tisíc korun. Například jen krmivo pro děčínského medvěda Bruna stojí okolo půl milionu korun ročně.

Ztráty hlásí také ze Zooparku Chomutov. Manko tam loni bylo okolo čtyř milionů korun. Do ústecké zoo přišlo loni o 50 tisíc návštěvníků méně než v předchozím roce, což se podepsalo na příjmech. „V loňském roce jsme zaznamenali propad o tři miliony korun. Od magistrátu jsme dostali kompenzaci 1,9 milionu korun,“ vyčíslil ztráty ústecké zoo její mluvčí Matěj Kynšt.

Unie zoologických zahrad se proto obrátila se žádostí o pomoc na stát, doposud totiž nemohly jako příspěvkové organizace čerpat žádné náhrady za ušlé příjmy. Teprve minulý týden po mnoha týdnech urgencí ministerstvo životního prostředí jejich žádost vyslyšelo. Ale jen částečně. „Rozhodli jsme se navýšit náš každoroční dotační titul Příspěvek ZOO z 20 milionů na 30 milionů korun a připravit jeho co nejrychlejší administraci, abychom podobně jako vloni na jaře pomohli zoologickým zahradám, které se kvůli pandemii dostávají do kritických situací,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. V minulosti přitom tento příspěvek běžně dosahoval téměř padesáti milionů. Státní podpora je podle slov ministra Brabce zaměřena na pořízení krmiva.

Pro jednotlivé zoologické zahrady počítající ztráty v milionech tak resort počítá nanejvýš se stovkami tisíc korun. „Určitě je to lepší než nic. Jsme rádi, že naše výzva byla alespoň částečně vyslyšena, ale problém zoologických zahrad to zásadně neřeší. Mnohem více by nám pomohlo, kdybychom mohli otevřít,“ dodala ředitelka děčínské zoologické zahrady Kateřina Majerová.