Krajským policejním ředitelem se stal Zbyněk Dvořák, který doposavad působil v roli náměstka ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování. Ve středu 1. listopadu ho do funkce uvedl policejní prezident Martin Vondrášek.

Novým policejním ředitelem Ústeckého kraje se stal Zbyněk Dvořák (vlevo). | Foto: Policie ČR

Nový ředitel vzešel z výběrového řízení. Pro Dvořáka hovořily místní zkušenosti a znalosti poměrů. "Jakožto dosavadní náměstek krajského ředitele má dostatek zkušeností i nezbytný přehled o situaci na ředitelství. Ačkoliv je podstatná část jeho kariéry spojena se službou kriminální policie a vyšetřování, jednou z jeho vlastních priorit je stabilizace a rozvoj základních útvarů vnější služby, což velice oceňuji,“ okomentoval rozhodnutí policejní prezident Vondrášek.

Zbyněk Dvořák nahradil ve vedení krajské policie Jaromíra Knížete, který se rozhodl ve své funkci po osmi letech skončit.

Krajský policejní ředitel Kníže končí. Ocitl jsem se v patové situaci, říká

„Chtěl jsem, aby vedení vnímalo Ústecký kraj jako kraj, který potřebuje pomoc. Ať už jde o stabilizační příspěvky nebo posily. Bohužel jsme se po 14 měsících dopracovali do stavu, kdy vedení to vnímá jinak, já to vnímám jinak. Odcházím proto, že jsem v patové situaci a pro Ústecký kraj více udělat nemohu. Věřím, že můj nástupce bude mít více síly potřebné prosadit nebo mu bude pan policejní prezident více naslouchat,“ vysvětlil důvody svého konce Kníže.