Ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) označil Krušné hory za mimořádný fenomén, který je třeba chránit. „Svou velikostí, historií i výjimečnou přírodou. Nachází se tu například rozsáhlé mokřady a rašeliniště chráněné Ramsarskou úmluvou. Přesto celé velké pohoří zůstává jediným v republice, které není plošně chráněno. Což by se nyní mělo změnit. Je zde sice částečná evropská ochrana, ale ta celoplošná státní dosud chyběla. CHKO Krušné hory by měla být se svou rozlohou přes dva kraje největší v České republice,“ uvedl s tím, že je rád, že má vyhlášení CHKO podporu obcí nejen v centrální části území. „Podpořily ho poté, co se podařilo dojednat shodu,“ poznamenal.

Krušné hory jsou už řadu let vytipovány jako území, jehož příroda a krajina by si vyhlášení chráněnou krajinnou oblastí zasloužily. Budoucí CHKO Krušné hory by měla především chránit zachovanou krajinu s rozsáhlými celky rašelinišť, přírodě blízkých lesů na svazích hor a mozaikou lesů, luk a pastvin a zástavby na náhorní plošinách. „Vyhlášení CHKO přispěje nejen k lepší péči o přírodu, ale i ke zjednodušení a zefektivnění státní správy v ochraně přírody a krajiny, kdy by nově namísto jedenácti orgánů ochrany přírody měl pečovat pouze jeden, a sice AOPK ČR,“ přiblížila tisková mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

Vyhlášení CHKO Krušné hory má jasný cíl

Podle ministra Hladíka je dlouhodobým cílem je chránit a pečovat o přírodní a krajinné hodnoty, unikátní v národním i mezinárodním měřítku. Vyhlášení CHKO Krušné hory má být krokem k zajištění udržitelné péče o tento region. „Nově tak bude chráněný typický krajinný ráz Krušných hor zahrnující pramenící a protékající vodní toky, lesy s vysokou druhovou pestrostí, stejně jako bohaté horské a podhorské louky, pastviny, rašeliniště, mokřady a vzácné druhy rostlin, hub a živočichů, včetně významných ptačích oblastí,“ pokračoval ministr Hladík.

Území CHKO by mělo mít velikost zmiňovaných zhruba 1,2 tisíce čtverečních kilometrů a rozkládat se od Kraslic na západě až po obec Petrovice u Ústí nad Labem na východě. Bude se zároveň členit do čtyř zón odstupňovaných podle stupně ochrany. „Hranice CHKO vycházejí z vymezení geomorfologického celku Krušné hory a potřeby zahrnout cenné přírodní biotopy a kulturně-historickou krajinu, která dodává území charakteristický ráz,“ informovala mluvčí ministerstva Krejčí.

Jak vysvětlil ředitel AOPK ČR František Pelc, návrh na vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti sice vzbuzuje různé otázky či obavy, ale řadu z nich se prý během asi stovky jednání podařilo vysvětlit. „Návrh jsme průběžně upravovali podle připomínek obcí a v jednáních budeme samozřejmě pokračovat. Víme, že místní obyvatelé mají Krušné hory rádi, záleží jim na tom, jak budou vypadat v budoucnu. Právě proto se snažíme domluvit na přístupu, který zajistí trvale udržitelné využívání hor pro lidi, kteří tady žijí, kteří je navštěvují a kteří v nich hospodaří," upřesnil.

Vyhlášení CHKO Krušné hory podporují oba dotčené kraje. „Pomůže to udržitelnému rozvoji regionu. Nejen jako benefit pro návštěvníky, ale pomůže to i obcím samotným,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Podobně hovořil i náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek. „Jsme region sužovaný ekologickými problémy po celá desetiletí minulého století, proto jsme rádi, že se lesy u nás daly do pořádku a je zde dnes opravdu unikátní příroda. Což je i důvod, proč vyhlášení vítáme. Samozřejmě za předpokladu, že to bude ve shodě s rozvojem obcí a za to Ministerstvu životního prostředí děkujeme,“ zmínil.

Myšlenka na vyhlášení CHKO Krušné hory je stará desítky let. V roce 2009 se úkol prověřit účelnost vyhlášení objevil ve vládou schválené Aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR. Od roku 2018 se myšlenka začala konkrétněji formovat nejen v odborných kruzích, ale i v krajských samosprávách. S přípravou evropské soustavy chráněných území Natura 2000 se v Krušných horách uskutečnilo biotopové mapování a výsledky výjimečnost této přírodní oblasti potvrdily. „Výsledná podoba vymezených hranic navrhovaného CHKO, předkládaná AOPK ČR, vychází z dohod s obcemi v regionu,“ dodala mluvčí ministerstva Krejčí.

Nyní budou mít obce, kraje a vlastníci nemovitostí devadesátidenní lhůtu pro podávání námitek. Ty by měly být zpracovány do konce roku 2025. Následovat bude příprava všech nezbytných materiálů, jako nařízení vlády o vyhlášení CHKO, hodnocení dopadu regulace (takzvaná RIA) a vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón CHKO. To by dle předpokladů mělo započít svou existenci v polovině roku 2026.

