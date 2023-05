Rajčata si můžete vypěstovat, i pokud nemáte zahradu. Postačí vám k tomu například balkon. Báječným místem budou také zasklené lodžie. Rajčata potřebují slunce, teplo a dostatek vláhy. S pravidelnou zálivkou a přísunem živin máte úrodu zajištěnou. Kdy tedy zasadit rajčata na balkoně?

Zásadním předpokladem pro keříky plné voňavých a šťavnatých plodů je volba místa. Rajčata milují slunnou polohu a naopak nesnáší přílišnou vlhkost. Nejlepší je místo, orientované na jih nebo západ, ideálně zakryté střechou. Když střecha nad balkonem chybí, musíte rostlinky umístit tak, aby jim při dešti nestékala voda na listy.

Dobrou volbou je třeba postavení nádob ke zdi, která je vyhřátá od sluníčka a odkud se bude navíc kumulovat teplo. V téhle chvíli jásají všichni majitelé lodžií, právě ty jsou ideálním prostorem pro pěstování rajčat. Rostlinám poskytují sucho, závětří a dostatek světla.

Jaký druh zvolit? Je dobré vědět, že rajčata se rozdělují podle způsobu růstu. „Keříčková rostou přirozeným větvením do tvaru keře, tyčková mají hlavní stonek s tvorbou postranních výhonů, které je potřeba průběžně vyštipovat. U obou typů je opora doporučena, ale u tyčkových je nutností,“ vysvětluje Petr Novák, manažer nákupu zahradního sortimentu jednoho z hobby marketů.

Některé druhy nepotřebují zaštipovat

Boční výhony, kterým se říká zálistky, vyrůstající za listem na hlavní ose rostliny, sazenici zbytečně vysilují. Nepropouštějí k plodům světlo a zvyšují riziko napadení houbovou infekcí. Vyštipují se prsty při délce tři až pět centimetrů, tedy zhruba jednou týdně. Na trhu najdete odrůdy přímo vyšlechtěné pro balkonové pěstování, které vyštipování nevyžadují. Každý druh vyžaduje určité podmínky.

V případě pěstování na balkoně bude limitujícím faktorem vzrůst rostliny a rozměry nádoby. V truhlících se tradičně pěstují nejmenší balkonová rajčátka. Když si vyberete nejmenší keříčkové druhy, které se hodí pro truhlíky a menší nádoby, bude rostlinám stačit zhruba dvaceticentimetrová vrstva substrátu.

Počítejte s tím, že dorostou zhruba do výšky třiceti centimetrů. Do truhlíku o délce padesát centimetrů se bez problémů vejdou tři sazenice. Zhruba stejné množství substrátu budou vyžadovat převislé druhy, kterým se bude dařit v závěsných nádobách. Opět musíte vzít v úvahu, že převislé výhony těchto rostlin budou mít až třicet centimetrů.

Nižší kompaktní keříčkové odrůdy výborně rostou ve větších květináčích. Nevyžadují oporu a vyštipování, ale více se rozrůstají do šířky. Čím objemnější a hlubší nádoba, tím lépe. Do rozměrných velkoobjemových truhlíků jsou zase vhodná tyčková rajčata. Pro jejich pěstování použijte květináče s minimálním průměrem čtyřicet centimetrů a hloubkou třicet centimetrů. Skvělým pomocníkem budou samozavlažovací květináče či truhlíky.

Při výběru vhodného adepta pro vaši lodžii se budete zajímat o tvar, barvu a strukturu plodů. Volte raději odrůdy s menšími nebo středními plody, které najdete pod označením datlové, cherry, koktejlové. Překvapí vás, jak širokou paletu chutí i barev nabízejí.

„Obecně platí – čím větší plody, tím náročnější péče. Velké plody potřebují k plné zralosti výrazně delší dobu a během této doby jsou citlivé k pěstitelským přešlapům, jako je třeba nedostatečná zálivka nebo deficit některého z výživových prvků. To může mít za následek v lepším případě deformaci plodů, v horším případě jejich opad nebo napadaní některou z chorob,“ připomíná Petr Novák.

Z jedné sazenice kila rajčat

Na lahodné zralé červené plody se můžete těšit zhruba za měsíc a déle po odkvětu. Dozrávat budou až do příchodu podzimních chladných nocí. Rajčata jsou plodná, z jedné rostliny sklidíte až několik kilogramů červených plodů.

Předpěstování ze semínka v domácích podmínkách není složité. S výsevem je nutné začít během března a dubna. Šikovným pomocníkem mohou být třeba pěstební květináče z bílé rašeliny. Jednoduše je naplníte výsevním substrátem, přidáte semínka a zalijte.

Semínko by mělo být zakryto přibližně dvojnásobnou vrstvou, než je jeho velikost. „Postarejte se, aby mělo odspodu dostatek vláhy a nahoře dostatek prostoru pro růst mladé rostliny,“ doporučuje odborník z hobbymarketu na zahradní sortiment David Benda.

Teplo je nutností, tma nevadí

Zpočátku vyžadují rajčata umístění na velmi teplé místo s teplotou kolem dvaceti dvou stupňů mimo průvan, vhodné je podlahové topení, stejně tak prohřátý parapet. Tma nevadí. Překryjte nádobu sklem, víčkem, smršťovací fólií. Nadále pravidelně roste. Až se objeví dva první děložní lístky, k nimž k přirostou další dva, přichází na řadu „pikýrování“.

Silné rostlinky s pravými lístky opatrně podryjte pod kořeny rukojetí lžičky nebo tužkou a přesaďte do zakořeňovačů nebo kelímků s dírkou ve dně. Větší část stonku může být v půdě, lístky jsou nad půdou. Dejte nádobky na co nejsvětlejší místo, teplotu lze snížit na osmnáct až dvacet stupňů. Občas přihnojte a čekejte, až rostlinky budou mít osm pravých listů s dobře vyvinutým prvním květenstvím a výšku asi dvacet pět centimetrů. Pak nastává čas pro finální přesun do truhlíků. Výsadbu provádějte až od poloviny května.

Pokud nemáte v bytě teplé a dostatečně světlé místo, raději si pořiďte silné rostliny v zahradnictví nebo hobby marketu. Vybírejte pouze silné a zdravé rostliny, při sázení byste neměli neporušit jejich kořenový obal. Rajčata sázejte hlouběji, než rostla v květináči a mírně zešikma. Stonek ještě prokoření. Rajčatům prospívá nakypřená půda, dobré je i přihrnutí zeminy ke stonku. Více naroste kořenový systém, který se postará o pozdější výnosy.

Jak rajčata hnojit?

Sazenice potřebují kvalitní zeminu. Zvolte substráty pro plodovou zeleninu, případně zahradnický substrát obohacený vlastním kompostem nebo vermikompostem. Rajčata jsou náročná na živiny. S přihnojováním pomocí vyvážených hnojiv rozpustných ve vodě je pak vhodné začít zhruba dva týdny po výsadbě sazenic. Ve fázi růstu budou rajčata vyžadovat především dusíkatá hnojiva, ve fázi květu a dozrávání pak hnojiva s dostatkem fosforu a draslíku.

Vedle tradičních a osvědčených přípravků se některým pěstitelům se osvědčil tekutý lignohumát či tekutý vermikompost. Přihnojit je můžete například jíchami. Rajčata milují především zákvasy z kopřiv, které jsou plné dusíku a fosforu. Preventivně byste měli používat také přípravek proti houbovým chorobám, který vám ušetří mnohé nepříjemnosti, a důležité je také chránit rajčata před škůdci.

Rajčata jsou žíznivá. Potřebují závlahu většinou denně. Když listy vypadají „šťavnatě“ a substrát je lehce vlhký, s kropením počkejte. Optimální je zavlažovat rajčata ve chvíli, kdy vyschne vrchní část substrátu. Vždycky však zalévejte rostlinky ke kmínku, nikdy na listy.

Pokud se rozhodnete pěstovat tyčkové odrůdy, rajčata během růstu musíte pečlivě vyvazovat, boční výhonky vylamovat a ten hlavní správně zaštípnout ve výšce opory. Rostliny se tak nebudou vysilovat vytvářením příliš velkého množství plodů, které by nestihly uzrát. Pro keříčkové odrůdy není tato péče nutná, oporu ani vylamování výhonků nepotřebují. Půdu je dobré pravidelně kypřit a zbavovat ji jakéhokoliv plevele, který se v nádobě objeví.