Černé scénáře, před nimiž v souvislosti s porušováním opatření během velikonočního víkendu, dříve někteří varovali, se podle dosavadních čísel nenaplnily. "Zatím se žádný negativní vliv Velikonoc neprojevil. Musíme si počkat na výsledky následujících dní, ale můžeme být mírně optimističtí," konstatoval na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

"Za středu jsme zaznamenali 99 pozitivních záchytů a provedli přes osm tisíc testů. Situace nenasvědčuje tomu, že bychom měli velké množství nemocných pacientů, o kterých nevíme. Pravděpodobně tak dojde ke snížení reprodukčního čísla," dodal ministr.

Podle Vojtěcha je Česká republika mezi evropskou špičkou ve zvládání koronavirové epidemie, když reálně zastavila nekontrolované šíření nákazy. "Žádám veřejnost, aby nepolevovala v dodržování pravidel," zdůraznil však ministr zdravotnictví s tím, že důvod k obezřetnosti trvá i nadále.

Vojtěchova slova potvrdil i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. "Jsme ve fázi, že jakýkoli efekt Velikonoc bychom už viděli, ale vyloučit nelze ani pozdní efekt," uvedl. Je to však podle něj spíše nepravděpodobné, a to vzhledem k nízkému reprodukčnímu číslu. To se v dubnu pohybuje kolem hodnoty 0,74.

Nízké reprodukční číslo

"Každý nakažený člověk nyní nakazí méně než jednoho dalšího člověka. Z toho jasně vyplývá, že nejen že se epidemie nekontrolovaně nešíří, ale je zastavena. Jedná se o velmi pozitivní vývoj," uvedl Dušek s tím, že postupně klesá i křivka podílu nově zachycených nakažených.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude v Česku ke 30. dubnu přibliže 7400 až 8300 nakažených. "Počet všech nakažených v populaci začne klesat. Současný vývoj je velmi pozitivní. Aktuálně nejrizikovější scénář byl na konci března tím nejvíce pozitivním," uzavřel Dušek.

Podle předsedy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče je úmrtí čístě na covid-19 velmi málo. "Ve většině případů infekce zhořší stav základního onemocnění uvedl Černý s tím, že devadesát procent zemřelých je ve věkové kategorii 60+ a většina pacientů měla další dlouhodobé onemocnění. „Restart normální péče je možný a nutný. Obnovená péče musí být schopná se vrátit do předchozího stavu do dvou týdnů, “ dodal anesteziolog.

„Opatření rozvolňovat můžeme, připravíme detailní plán s vyhodnocením efektu. V tuto chvíli se snažíme o návrat k běžnému životu. Čísla svědčí o tom, že jsme v klesající fázi epidemie a nemůžeme ospravedlnit zadržování nemocničních kapacit,“ upozornil epidemiolog náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

V Česku se ke čtvrtečnímu ránu potvrdilo 7136 případů nákazy koronavirem. Zároveň odstartovalo plošné testování, jež má na vzorku 27 tisíc osob ukázat rozšíření koronaviru v tuzemské populaci. Výsledky, které by mohly být k dispozici na začátku května, mají poslouži i jako podklad pro rozhodování o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie.