„Ano, pokud se lhůta nezmění, pak to bude znamenat, že se nejpozději devět měsíců po první dávce budou muset lidé nechat přeočkovat,“ potvrdil Deníku Martin Novotný z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

„Tato lhůta byla stanovena na základě odborného názoru České vakcinologické společnosti, odborných studií a testů,“ dodal. K jejímu posouzení prý dojde na základě klinických studií, které v současné době probíhají.

Podle místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové devítiměsíční lhůta vychází například obecně z toho, jaká data a informace jsou k dispozici z toho, jak dlouho se vakcíny v reálné klinické praxi používají.

„Předpokládám, že ano,“ odpověděla Cabrnochová na otázku, zda dojde k prodloužení devítiměsíční lhůty. „Bude to ovlivňovat délka výskytu protilátek a schopnost bránit se proti mutacím,“ řekla. O tom, zda vůbec a po jak dlouhé době bude přeočkování nutné, se podle ní tedy ještě rozhodne.

Slábnutí ochrany

O tom, že přeočkování bude nutné po devíti měsících, mluvil nedávno i Ugur Şahin ze společnosti BioNTech, který ve spolupráci se společností Pfizer u nás vyvinul nejpoužívanější vakcínu. Klinické studie u ní po druhé dávce mluví až o 97procentní ochraně, která ale časem slábne.

„Data po šesti měsících ukazují 91procentní ochranu. Po osmi měsících pak vidíme, že výrazně klesá počet protilátek, proto mluvíme o tom, že bude potřebné třetí očkování, které by ochranu zvedlo blízko ke sto procentům,“ uvedl Şahin.

Tato třetí dávka, která by opět nabudila imunitu, by mohla následovat s odstupem devíti měsíců. „Vycházím také z toho, že každý rok, možná každých 18 měsíců, budeme potřebovat další posilovací dávku,“ říká.

O nutnosti přeočkování v půlce května hovořil i tehdejší ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). „Dovedeme si představit, že ten režim bude podobný jako třeba u přeočkování proti chřipce,“ konstatoval.

„A to nejen kvůli tomu, že postupně ubývá aktivita protilátek nebo buněčné imunity u očkovaného s postupem času, ale také s výskytem nových mutací,“ dodal s tím, že zatím nejsou všechna data k dispozici. „Takže je to spíš celoevropská záležitost a my se k ní připojíme,“ dodal.