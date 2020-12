Když vše půjde podle plánů, jsme na jaře proočkovaní proti covidu-19, máme v kapse evropský očkovací průkaz a opět můžeme bez větších omezení brázdit alespoň evropský kontinent. Když vše půjde dobře…

Očkování - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jedno je jisté. Finální podoba nového očkovacího séra proti koronaviru se blíží do finále. Po extrémně rychlém vývoji by první lidé mohli být očkování již příští týden. Alespoň Britové to tak plánují. „Doufáme, že začneme koncem listopadu,“ sdělil ministr zdravotnictví Matt Hancock pro BBC. Masivně by se pak na ostrovech mělo vakcinovat v prvním čtvrtletí nového roku. „Po Velikonocích by se situace mohla začít vracet k normálu,“ doplnil.