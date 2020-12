„Říká se, že je poměrně obtížné psoriatickou artritidu diagnostikovat. O tom něco vím… Bylo mi 25 let, když jsem poprvé začal pociťovat příznaky artritidy, ale trvalo dalších dvacet pět let, než mi byla diagnostikována psoriatická artritida, takže až v padesáti letech jsem se dostal k relevantní léčbě,“ krčí rameny dnes 56letý Martin.

„Podle lékařů je těžké rovnou tuto nemoc diagnostikovat, protože není tak běžná, a hlavně její příznaky jsou podobné jiným nemocem jako je revmatoidní artritida, osteoartritida nebo dna. Možná to tak je, přesto to u mě nikdo nepoznal, ačkoli jsem měl psoriázu (lupénku) už od dětství.

POČTY



Až 30 % osob s lupénkou se potýká také s psoriatickou artritidou.



Okolo 40 % osob, u kterých propukne psoriatická artritida, má v rodině někoho s psoriázou nebo psoriatickou artritidou.



Může se objevit kdykoliv, ale nejčastěji se tak děje v pubertě a pak mezi 35–50 lety, jak u mužů, tak u žen.

Když jsem ve 25 letech začal mít příznaky artritidy, otekl mi prvně jeden kloub na prstu a zároveň se mi začaly tvořit šupiny i na nehtech na rukou i na nohou. Lékaři si tehdy mysleli, že je to kvůli mojí lupénce a nikdy mě netestovali na psoriatickou artritidu.

Otoky se postupně na té jedné ruce přidávaly. Některé dny jsem měl dokonce problém udržet v ruce tužku, abych se jen podepsal. Postupem času se otoky kloubů začaly objevovat po celém těle. Nebylo to sice tak znatelné jako na pravé ruce, ale i tak jsem bojoval s otokem lokte a kolena. Nějaký čas otok a bolesti trvaly, pak se vše vrátilo do normálu, a takhle se to pořád opakovalo. Za ty roky jsem navštívil mnoho lékařů, dostával nejrůznější léky proti bolesti, což samozřejmě nijak zvlášť nepomáhalo.

Během života se moje bolesti zhoršovaly a přiznám se, že vedle předepsaných léků jsem vyzkoušel i hodně bylinek, přírodní a alternativní léčby. Něco dočasně zabíralo, ale nestal se úplný zázrak, aby mi to ulevilo napořád.

Tak jsem se naučil přijímat život a žít se svými bolestmi. Když byla moje lupénka opravdu špatná, mazal jsem se doporučenými mastmi a čekal, až se příznaky zlepší. Kdykoli se projevila moje artritida, šetřil jsem klouby, pravidelně cvičil, aby neztuhly úplně a snažil se to vydržet pár měsíců, dokud se stav zase nezlepšil. Bylo to jako na horské dráze. Jednou dole, jednou nahoře,“ vzpomíná na těžké období Martin.

„Před osmi lety se artritida zhoršila. Špatně jsem chodil, kolikrát jsem ráno bolestí nemohl ani vstát z postele. Do auta a z auta jsem se soukal čtvrt hodiny. Někdy i zvednout při snídaní hrneček mi činilo problém. Čekal jsem, kdy to zase přejde, ale bylo to jen horší. Shodou okolností jsem se tehdy seznámil s člověkem, který trpěl jak lupénkou, tak psoriatickou artritidou a naše zkušenosti se shodovaly. Poslal mě tedy ke svému revmatologovi, který byl první, kdo mi konečně po dlouhých letech určil diagnózu. Vlastně se mi strašně ulevilo, že nejsem blázen a vím, co mi je. Posledních pár let mi pomáhá biologická léčba, díky které mám pocit, že zase normálně žiju.“

Názor odborníka

Psoriáza nemusí postihovat jen kůži, umí napadnout i klouby. Zánět postihuje jak klouby na rukou a nohou, tak i šlachy nebo klouby na páteři a ty otékají. Takzvaná psoriatická artritida dokáže být velmi bolestivá. Podle odborníků nemoc na kloubech a kůži spouští mimo jiné fyzická zátěž, infekce a dlouhodobé vystavování stresu. Právě psychická pohoda je důležitá i pro ty, kteří již psoriázou a k tomu počínající psoriatickou artritidou trpí, aby nedošlo ke zhoršování stavu.

„Bolesti, svědění, pálení a s tím spojený nedostatek spánku bohužel negativně ovlivňují pacientovu psychiku. Nemocní se často setkávají s nepochopením okolí a jsou vyloučeni ze sociálního života. Nezřídka se potýkají kromě psoriázy také s depresemi,“ upozorňuje prof. Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Informace o nemoci

* Psoriatická artritida je chronické zánětlivé onemocnění postihující klouby.

* Nejčastěji se vyskytuje u pacientů s těžkou formou lupénky.

* Kožní a kloubní příznaky se jen málokdy objevují současně.

* Postižení kloubů většinou přichází později, často až po deseti letech problémů s lupénkou.

* Dosud není známá přesná příčina vzniku nemoci, určitou roli hraje dědičnost.

* U psoriatické artritidy většinou chybí v krvi nemocného revmatoidního faktoru. To je protilátka, která se ve zvýšené koncentraci vyskytuje právě u pacientů s revmatickým onemocněním.

Tipy pro zdraví



Psoriatická artritida je bolestivé onemocnění, které vede ke ztuhlým a oteklým kloubům. Jedna věc vás před ztuhlostí dovede zachránit – každodenním cvičení. Nejlepší je zaměřit se na sport, při kterém nejsou tolik zatěžovány klouby a nedochází k příliš velkým nárazům. Ideální je plavání, jóga, jízda na kole nebo chůze.



Vyhnout byste se naopak měli běhání, tenisu, případně extrémnímu posilování. Nezapomínejte na protahování, aby se svaly zahřály. Vyberte si takový pohyb, který vás bude bavit a budete se mu věnovat pravidelně.