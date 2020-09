Otoky kloubů a obličeje, modrání končetin, neschopnost cokoli udržet v ruce, pohybové potíže, dušnost – tyto problémy začaly 48letou Lenku sužovat před pěti lety. V té době navíc procházela těžkým rozvodem.

Postižení kůže se zpočátku projevuje zejména na rukou, které otékají, tuhnou a ztlušťuje se na nich kůže. Pokožka působí leskle, je napjatá a tuhá. Na počátku mohou tyto projevy připomínat ranní ztuhlosti při artritidě. | Foto: Shutterstock

„Bylo to pro mě velmi komplikované období. Řešila jsem rozvod a do toho najednou přišly zdravotní problémy. Nejdřív jsem si říkala, že je to asi stresem, ale stále se to zhoršovalo,“ vzpomíná Lenka. Navštívila proto svého praktického lékaře, který jí sdělil, že má s největší pravděpodobností revmatoidní artritidu. Její stav se ale ani po nasazení léků nezlepšil.