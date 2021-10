V minulosti už 16krát odsouzená žena si začátkem září přisedla na autobusové zastávce k cizímu muži a z kapsy u kalhot mu nenápadně vytáhla peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí. Po oznámení případu ji dopadla bílinská policie. "Muže měla připravit o věci v celkové hodnotě přes šest tisíc korun. Hrozí jí za to až tři roky vězení," uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.