Napadení v Bílině: Nejdříve "zbili" auto, pak se vrhli na jeho majitele

Údery pěstí do střechy a kapoty poškodili zaparkované vozidlo před prodejnou potravin v Bílině dva muži ve věku 25 a 27 let. Pak se pustili také do majitele a dalšího muže, který se ho slovně zastal.

Policie auto. Ilustrační foto | Foto: Deník