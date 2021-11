Muž z Bíliny, kterého obvinila policie z přepadení banky, skončil ve vazbě

/FOTO/ Teplický soud ve středu odpoledne 10. listopadu poslal do vazby 25letého muže, který měl na konci října přepadnout s pistolí v ruce banku v Teplicích. Dobrá práce kriminalistů i všímavých lidí. Policie podezřelého muže zadržela pár dnů po loupeži. Co ho prozradilo? Co proti němu svědčí?

Eskorta k soudu, na jednání o vazbě. Muž, který je podezřelý z přepadení banky v Teplicích. Policie ho obvinila, soud souhlasil s vazbou. | Foto: Deník/Petr Málek

Od středy 10. listopadu je ve vazbě, kde bude čekat na hlavní soudní líčení, ze kterého vzejde pak pro něj trest. „Za mřížemi skončil už nyní, aby nepáchal další trestnou činnost. Navíc je stále v podmínce za předešlé činy. Svoji vinu popírá,“ okomentoval rozhodnutí o vazbě soudce Miroslav Čapek. Jednání probíhalo odpoledne za zavřenými dveřmi v budově teplického soudu. Dopoledne tentýž den policie zveřejnila na svých stránkách dopadení tohoto člověka, kterého na základě důkazů kriminalisté obvinili z loupežného přepadení banky. Muž s policisty příliš nekomunikoval. Na chodbě v soudní budově tvrdil, že to nebyl on. „Nic jsem neudělal. Nenechají mě to ani dokázat, stále říkají něco proti mně,“ mumlal před eskortou. I před soudcem Čapkem vinu popíral. Ten měl ale jasno. „Mluví proti němu řada důkazů. Jednak zadržených při domovní prohlídce, tak například i tetování,“ zmínil soudce. Policie zadržela muže, který přepadl teplickou banku. Hrozí mu deset let žaláře Přečíst článek › Na některých záběrech z kamer v bance, které v rámci šetření prohlížela policie, má být třeba vidět tetování na ruce. Stejné, jaké má dopadený 25letý muž z Bíliny. Kriminalisté odvedli dobrou a rychlou práci. Na dopadení pachatele jim stačilo 11 dnů. Ve středu 27. října přepadl tehdy ještě neznámý maskovaný muž v Nákladní ulici v Teplicích bankovní pobočku České spořitelny, která je součástí nákupního centra Albert. "Zaměstnankyni podal papírek s výzvou k vydání peněz a svou výhrůžku ještě zdůraznil tím, že jí ukázal střelnou zbraň," sdělil tiskový mluvčí policie Daniel Vítek. Pachatel si z banky odnesl několik desítek tisíc korun. Ještě týž den policie zveřejnila záznamy, na kterých byl podezřelý muž zachycen, a požádala veřejnost o spolupráci při jeho ztotožnění. Jdu někoho vystrašit, řekl maskovaný lupič před přepadením pošty Přečíst článek › "Na základě této výzvy jsme přijali od spoluobčanů množství poznatků, které kriminalisté důkladně prověřili. Vyhodnocením těchto informací a důkazů, které byly v rámci šetření zajištěny, jsme vyžádali souhlas se zadržením podezřelého 25letého muže z Teplicka," doplnil Vítek. V pondělí 8. listopadu kriminalisté zadrželi v minulosti čtyřikrát odsouzeného muže, další důkazy policisté zajistili v rámci domovní prohlídky, při které našli kromě dalších věcí plynovou zbraň a větší finanční hotovost. Muž byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupeže, za který mu v případě prokázání viny hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Ve vazbě bude jako obviněný čekat na hlavní líčení, při kterém se bude přepadení banky probírat.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu