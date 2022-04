Postrach Bílinska skončil po poslední krádeži v policejních poutech

Je mu 27 let a už byl několikrát kvůli krádežím ve vězení. Přestože už okusil opakovaně život mezi zdmi policejní cely, nedá si pokoj. Jeho teritoriem je Bílina. Tam také nedávno ze zahrady u domu odcizil jízdní kolo, které tam uviděl. Z místního autoservisu pak vzal odstavené kolečko, na které si naložil různé náhradní díly, aby si je mohl odvézt pro další prodej. Vloupal se i do několika odstavených aut v areálu. Odnesl z nich, co mohl. „Například autosedačku, autorádio nebo nářadí,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gajdošová.

Pouta, zatýkání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Notorický lapka řádil v Bílině dál, než tedy spadla klec. Na parkovišti u bílinského obchodního domu poškodil zaparkované auto, aby si z něj „vypůjčil“ elektrické nářadí. Dalším dvěma bílinským řidičům v ten den zmizely věci ponechané uvnitř vozidla. Bezprostředně po posledním vloupání byl ale zastavený hlídkou městské policie, která u něj v tašce nalezla věci pocházející z aktuální krádeže. Přivolaní policisté si ho převezli na služebnu. „Byl obviněn z dalších trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody,“ dodala mluvčí. Ve vězení byl naposledy před dvěma roky. Teď bude čekat, kolik nových dnů ve věznici mu vyměří soud. Policie na Teplicku vloni řešila v případě krádeží vloupáním 393 případů. Napříč celým okresem. Podle statistik, které jsou dostupné na webu policie, to bylo o třetinu více případů „vloupaček“, než v předchozím roce 2020. Naopak v případě krádeží věcí z aut, které jsou samostatně ve statistikách sledované, byl minulý rok pro teplický okres příznivější, než ten předešlý. Vloni policie na Teplicku vyšetřovala 60 oznámených krádeží věcí z aut, zatímco ve stejném období leden až prosinec 2020 to bylo 94 případů. Policie vyšetřuje sexuální zneužívání na biskupském gymnáziu v Krupce Podle policejního komisaře Daniela Vítka jsou krádeže autorádií a nebo dalších věcí z aut nárazové. „Počty v jednotlivých lokalitách okresu vždy logicky stoupnou, když se některý z pachatelů zaměří na dané části okresu. A vykrade tam více aut najednou,“ zmínil z praxe Vítek. Za posledních pět let čísla nevalně hovoří pro oblast Bíliny. Tam podle statistik bylo v rámci tohoto policejního obvodu zapsáno přes 300 případů vykradených aut. Zatímco ve srovnatelné Krupce, Duchcově a nebo třeba Dubí to byla „jen“ stovka případů. Okolo 300 případů vykradených aut má za pětileté období také policejní obvod Teplice. Okres Teplice, srovnání 2021 a 2020

• krádeže vloupáním 393 případů v roce 2021 a 299 v roce 2020

• krádeže věcí z aut 60 případů v roce 2021 a 94 v roce 2020

