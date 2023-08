Zloděj kradl v objektech v Křemýži, Hrobčicích, Žalanech, Zabrušanech, Lukově a Újezdečku. Za květen a červen mu policisté prokázali v teplickém okrese 8 krádeží vloupáním do různých objektů.

"Například z vepřína byla odcizena elektrocentrála a motorová pila, ze skladu v jiné obci bylo odcizeno elektrické nářadí a krádež nářadí a jízdního kola z chaty byla oznámena pár dní poté. Ve dvou případech oznámili majitelé vloupání do rodinného domu, kde si zloděj odnesl tablet, hodinky či notebook. Kromě příbytků, nepohrdl pachatel ani vozidlem, ze kterého odnesl doklady a klíče od dalších dvou aut," zmínila policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Přivolaní policisté u jednotlivých případů zajistili několik stop, které po vyhodnocení ukázali na známého recidivistu. Za krádeže byl několikrát už v minulosti odsouzený. "Při zjišťování jeho současného pobytu vyšlo najevo, že měl do poloviny června nastoupit do vězení, což neučinil. Následně byl vypátrán policejní hlídkou a do věznice eskortován," dodala mluvčí.

Dotyčný se podle ní dopustil dalšího trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Na konto mu ale přibylo ještě další obvinění z krádeží, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Svůj zamřížovaný příbytek tak 42letý muž zřejmě delší dobu neopustí.