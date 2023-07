K věci projednávané soudem mělo dojít letos 17. března nad ránem v rodinném domě na Teplicku. Podle žalobce D. D. využil toho, že jeho sestra spala po vypití většího množství alkoholu tvrdším spánkem ve svém pokoji. „Lehl si k ní do postele a zezadu zboku opakovaně zasunul svůj penis do její vagíny,“ popsal státní zástupce Karel Jiruška s tím, že jí muž potom rozepnul podprsenku a držel za prsa.

Sex nejspíš neměl mít dlouhého trvání. „Poté, co se poškozená probudila, mu řekla, aby toho nechal, a začala ho od sebe odstrkovat,“ uvedl žalobce s tím, že muž pak svého jednání skutečně zanechal a z pokoje odešel. Podle státního zástupce ale D. D. přesto jiného donutil k pohlavnímu styku, kdy zneužil jeho bezbrannosti. A zároveň vykonal soulož se sourozencem. Čímž spáchal zločin znásilnění a navíc přečin soulože mezi příbuznými.

D. D. se ale vinen necítí. „Je to hloupost,“ řekl k tomu, jak věc vylíčil žalobce. Odmítl, že by za sestrou té noci do jejího pokoje vůbec přišel. Osudný den popsal tak, že pracoval na stavbě v Ústí, potom ještě něco dělal na zahradě rodinného domu a večer slavil s příbuznými. Při tom prý se sestrou tancoval. „Objala mě, položila mi hlavu na ramena a omluvila se, že je na mě hnusná,“ vylíčil obžalovaný, pro kterého to prý byla běžná scéna.

Sestra totiž podle něj dlouhodobě užívala drogy a byla hysterická a agresivní nejen na něj, ale i na další členy rodiny. Do pokoje k ní prý sám nikdy nechodil. Naopak ona se k němu chodila upravovat, protože měl velké zrcadlo. Její obvinění ho překvapilo. „Vůbec nevím, jak si to mám vysvětlit, nevěřím tomu,“ komentoval muž vzpomínku, jak si pro něj přímo do rodinného domu k ránu přijela policie. A to poté, co sestra údajné znásilnění telefonicky nahlásila.

Muž dnes požádal soud o propuštění z vazby. „Rád bych šel domů, jsem tu zbytečně, nikoho nemůžu ovlivňovat, aspoň můžu jít do práce,“ naléhal. Senát to ale zamítl kvůli obavě, aby obžalovaný neuprchl třeba do Německa, kde pracuje. Soudce Stanislav Řehola pak hlavní líčení odročil. Příště mají hovořit zpracovatelé odborných vyjádření v oboru genetika a biologie, dále také jako klíčová svědkyně mužova sestra a potom i další svědci.