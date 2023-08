Co k incidentu tvrdí samotná sestra obžalovaného, nevíme. Její výslech probíhal ve čtvrtek 24. srpna s ohledem na citlivost věci s vyloučením veřejnosti. Novináři mohli být až u výslechu rodičů, kteří v době zatím neprokázaného znásilnění byli spolu s dalšími rodinnými příslušníky v domě. Ale oba dva odepřeli výpověď, což kvůli blízkému vztahu k obžalovanému i poškozené učinit mohli. „Je to můj syn, je to moje dcera, já nebudu vypovídat,“ řekla matka shodně jako otec. „Nechci ublížit ani jednomu,“ dodal postarší muž. Oba podobně odepřeli výpověď i v přípravném řízení.

Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínVeřejnost se tak ve čtvrtek 24. srpna přímo o události dozvěděla nové informace pouze z úst jediné svědkyně, kamarádky poškozené. Ta zná ženu z diskotéky v Ústí, chodila také s jedním z jejích bratrů. „Ten den po půlnoci mi volala, že ji měl obžalovaný zneužít. Slyšela jsem, jak brečí, nevěděla, co má dělat. Já byla v šoku a řekla jí, že to musel být sen, a ať jde spát. Ona že ne, že zavolá policii, a zavěsila. Pokusila jsem se jí dvakrát zavolat zpět, už to nezvedala,“ uvedla svědkyně.

Telefon jí poškozená zvedla až ráno. „Zeptala se, jestli si ke mně do Ústí může dát věci,“ popsala svědkyně s tím, že žena si k ní pak přivezla kufr s věcmi a hned jela na výslech. „Asi po třech hodinách se vrátila, pořád v šoku, unavená, vyčerpaná, ani neměla chuť mluvit,“ vylíčila žena s tím, že pak její kamarádka odešla bydlet jinam. Po měsíci si o tom povídaly znovu. „Říkala mi, že tomu nevěří, že ji zneužil. Nesla to špatně, byla úplně v šoku, takovou jsem ji neznala,“ uvedla vyslýchaná s tím, že pak už se jí na to nikdy neptala.

Svědčily i dvě policistky z krajského odboru kriminalistické techniky a expertizy (OKTE). Policistka Veronika Balíková vypracovala odborné vyjádření v odvětví kriminalistika-biologie. Pracovala s několika vzorky, mimo jiné se stěrem z pochvy na vatovém tamponu. Zkouška vyloučila přítomnost spermatu, přítomen byl jen slabě prostatický specifický antigen (PSA), který mohl být součástí předejakulační tekutiny. „Produkují ho téměř výhradně buňky prostaty,“ poznamenala odbornice a připomněla, že ženy prostatu nemají. PSA byl ještě víc patrný ve skvrně na kalhotkách.

Biologické zkoumání vede pouze k druhové specifikaci. Nemůže tedy doložit, že nalezené stopy jsou konkrétně obžalovaného. Tím se zabývala druhá odbornice z OKTE Marta Mitterwald, která stojí za vyjádřením z odvětví kriminalistika-genetika. Při Y chromozomální analýze našla stopy shodné s těmi odebranými bukálním stěrem obžalovanému. Odbornice dodala, že tato specifická analýza, používaná u mravnostních trestných činů, určuje specificky mužské stopy. Na přesnost výsledku tedy nemá vliv, že jsou poškozená s obžalovaným příbuzní.

Pro zajímavost, jak vyplývá z dalších vysvětlení této odbornice z ústeckého OKTE, na druhou stranu tato genetická analýza neumožňuje přesně určit, kdo za stopami stojí ze všech pokrevních příbuzných poškozené ženy po mužské linii rodiny. Tato analýza by tak vyšla stejně, pokud by zkoumané vzorky pocházely například od otce nebo od jiných bratrů poškozené. Po výslechu těchto dvou policistek teplický soudce odročil hlavní líčení v kauze znásilnění příbuzných v Bžanech na 16. října, kdy mají vypovídat ještě další dva svědci blízcí rodině.

