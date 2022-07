Platby ve výši téměř 900 tisíc korun odešly z účtu 44letému muž z Teplic. "Poškozeného telefonicky kontaktovala neznámá žena s tím, že má na svém kryptoměnovém účtu finanční částku v amerických dolarech. Přesvědčila muže, aby si nainstaloval do počítače program se vzdáleným přístupem, prostřednictvím kterého pak neznámý pachatel zcela ovládl elektronické bankovnictví poškozeného," vysvětlila tisková mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Muž byl poté instruován, aby potvrzoval bankovní transakce, kdy mu budou peníze vráceny i s výnosem z kryptoměny. "Místo toho mu však v několika platbách odešlo z účtu téměř 900 tisíc korun. Poté přestal podvodník s mužem komunikovat a peníze mu navráceny nebyly," dodala Ilona Gazdošová.

Další podvedenou je 31letá žena z Teplic, která inzerovala prodej knihy za 30 korun. Neznámý podvodník jí zaslal phishingový odkaz údajné přepravní společnosti za účelem vyplnění osobních údajů včetně přístupových hesel do internetového bankovnictví. "Poté vnikl na spořící účet poškozené, odkud převedl dvě platby na její běžný účet a bez jejího vědomí odeslal ve třech platbách celkovou částku téměř 130 tisíc korun," vysvětlila Gazdošová.

Policisté proto opětovně varují občany, aby nikomu nesdělovali ani nezadávali na zaslaných odkazech své osobní údaje a přihlašovací hesla do internetového bankovnictví. "Nikdy neinstalujte do svého počítače programy se vzdáleným přístupem. Nenechte se vmanipulovat údajným kupujícím do jeho intrik, rozhodněte se sami, jakým způsobem prodávanou věc předáte, či zašlete," upozornila mluvčí.