Prodej drog ho slušně živil. Dealerovi nyní hrozí až deset let vězení

Přibližně 20 tisíc korun měsíčně si během půl roku vydělával prodejem drog padesátiletý muž z Teplic. Policisté ho nyní obvinili za poštovní služby mezi klienty v drogovém podsvětí a pokud by soud jeho dealerství prokázal, může ho poslat do vězení až na 10 let. Vysoký trest by mu podle zákona náležel s ohledem na jeho minulost. Podle policie totiž muž za podobné činy už opakovaně ve vězení byl.

Pervitin. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock