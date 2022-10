„Policejní komisař agresora obvinil hned ze tří trestných činů, a to týrání osoby žijící ve společném obydlí, omezování osobní svobody a nebezpečné vyhrožování. Padl také návrh na umístění dotyčného do vazby,“ uvedla k případu Ilona Gazdošová z teplické policie. Soud ale následně nahradil vazbu uložením předběžného opatření a muže propustil na svobodu. Ke své družce se dle tohoto nařízení soudu nesmí přiblížit.

Domácímu násilí žena odolávala od loňského jara. Podle mluvčí Gazdošové se do ní agresor „pouštěl“ až třikrát týdně. „Zamykal ji v bytě a neustále jí vyhrožoval,“ podotkla policistka s tím, že družka musela po fyzických napadeních strpět řadu zranění.

Kriminalisté se po nálezu mrtvého muže v Teplicích ptají po člověku s kanystrem

Případy domácího násilí se policisté v poslední době zabývají poměrně často. Za první pololetí vykázali v Ústeckém kraji ze společného obydlí už více než 70 násilných osob, což je za letošek v mezikrajském srovnání zatím nejvíce v Česku. Domácího násilí se dopouštějí zpravidla muži, tím ale škatulkování končí.

„Profese, věk nebo vzdělání nehrají žádnou velkou roli. Dochází k němu průřezově celou společností,“ upozornil v nedávném rozhovoru po Deník na toto téma vedoucí ústeckého oddělení obecné kriminality Václav Kabátník. V nejzávažnějších případech domácího násilí podle policejního experta dochází k těžkému ublížení na zdraví, nebo dokonce k vraždě.

Napětí narůstá

Psycholog Jiří Brančík poukazuje na to, že se v nejbližší době počet případů domácího násilí snižovat rozhodně nebude. Na vině je špatná situace ve společnosti a problémy s penězi. „Pro mnoho lidí se život stává velmi těžký, vzrůstá napětí, nervozita a obavy o budoucnost. To může vézt k agresivitě, často podpořené i alkoholem," popsal Brančík.

Na to, jak rozeznat že jde v takových případech ještě o běžný přestupek, nebo už o závažný trestný čin, přesný návod není. „Je to na posouzení orgánů činných v trestním řízení, a to je v každém konkrétním případu individuální. Hodnotíme intenzitu a dobu jednání. Obecně domácí násilí chápeme jako násilí dlouhodobé, trvá-li minimálně několik týdnů,“ uvedl z praxe kriminalista Václav Kabátník.

Hyenismus v praxi. Je jí 86 let, lupič si na ni počkal u domovní schránky

Pomocnou ruku obětem domácího násilí už dlouhá léta podávají pracovníci intervenčních center. Řešit prekérní situaci pro oběti domácího násilí nabízí platforma Nenech se. Ohroženou osobu s krizovými pracovníky propojuje anonymně.

Podobný případ jako u ženy v Bílině kriminalisté řešili už před dvěma roky přímo v Teplicích. Týrání, vulgární nadávky, facky, vyhrožování smrtí a stalking. To vše doma snášela řadu měsíců družka 27letého muže z Teplicka. Při výslechu žena uvedla, že ji doma její druh téměř každý den bil, nesměla chodit ven, musela ukazovat, s kým si volá a píše. Když to odmítla, rozbil jí mobil o zeď. Takto to šlo až do doby, než se s dotyčným rozešla. Klid tím ale nezískala, spíše naopak. Neustále ji hledal, posílal desítky SMS zpráv, ve kterých vyhrožoval ženě zabitím. Výhrůžky směřoval i vůči její kamarádce nebo příteli, kterému ve vzteku nožem propíchal pneumatiky u auta. Agresora nakonec zatkla policie. Soudce v tomto případě vyhověl návrhu státního zástupce a muže poslal za mříže.