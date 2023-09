Další úspěch na poli drogové kriminality si připsal policejní toxi tým z Teplic. Dopadl muže, který měl pro prodej připravených skoro půl kila pervitinu. Jeho "schovky" byly důmyslné.

Zadržený pervitin. | Foto: Policie ČR

"Kriminalisté na základě získaných poznatků provedli v uplynulých dnech domovní prohlídku v bydlišti podezřelého dealera. Tam sice nic nenalezli, ale v přilehlém objektu garáže byli úspěšní. Mezi mnoha jinými věcmi, které patří do garáže, nalezli uschované igelitové sáčky s bílým práškem," uvedla Ilona Gazdošová z teplické policie.

Jeden byl ukrytý v pracovní rukavici, další byl důmyslně schovaný pod hromadou věcí. Následně se potvrdilo, že se jedná o drogu pervitin, a to konkrétně 400 gramů. V garáži byly též nalezeny další věci sloužící k prodeji pervitinu, jako igelitové sáčky, nádoba sloužící k drcení léků a váha.

"Zadržený 51letý muž z Teplic byl umístěn do policejní cely a po sdělení obvinění ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami putoval na základě rozhodnutí soudu do vazební věznice. Za mřížemi si počká na rozsudek, kdy mu hrozí trest odnětí svobody až na 10 let," dodala mluvčí police.