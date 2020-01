V MŠ Cibuláček v Dubí došlo ke krádeži. Na svědomí ji měl muž se ženou. Tato dvojice chtěla jakoby přihlásit do školky své dítě. Šlo ale pouze o záminku jak krást.

„Mezitím, kdy žena komunikovala s pedagogy ze školky, tak se muž nepozorovaně vzdálil a prohledával v místnostech školky, co hodnotného by odnesl,“ vylíčil velitel MP Dubí Tomáš Pykal. Dítě do školky nepřihlásili a společně odešli. „Učitelkám se jejich chování zdálo podezřelé a tušily, že jejich záměr byl úplně jiný a proto se šly podívat, jestli se něco neztratilo,“ dodal Pykal.