Lapka skončil ve vazební věznici. To i proto, že popsaná krádež pro něj v minulých dnech nebyla jediná, kterou má mít na svědomí. V minulosti několikrát odsouzený muž měl v polovině února v teplické prodejně oděvů také odcizit dámské šaty, které pronesl ven v tašce, aniž by za zboží zaplatil. Policisté ho také podezírají, že v polovině ledna společně se svým synem v prodejně elektroniky využili zaneprázdněnosti obsluhy a z prodejní plochy „smetli“ do tašky dva bezdrátové zvonky, devět přenosných reproduktorů, videotelefon a pět balení bezdrátových sluchátek. Když pak personál obchodu vyčísloval škodu, ukázala jim kalkulačka částku téměř 30 tisíc korun.

„Vazebně stíhaný muž je obviněn z přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V krajním případě mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ poznamenal Vítek.

Domy v rekonstrukci jsou žně pro zloděje. Mizí kabely, kohoutky, dveře či nářadí

Policisté na Teplicku v loňském roce řešili přes 400 krádeží. V tom jsou i kapesní krádeže, kterých podle mapakriminality.cz nejvíce bývá v centru města. Je to dáno tím, že právě tam se pohybuje nejvíce lidí. A zloději toho využívají.

Jak zamezit tomu, aby ke kapesní krádeži došlo? „Lidé by své osobní věci nejlépe vůbec neměli spouštět z očí, měli by volit zavazadla s několika způsoby zapínání a mít je stále při sobě. Chybou je nosit například peněženku v zadní kapse kalhot nebo nechat tašku s osobními věcmi při nákupu v nákupním košíku. Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatu je také vhodné si všímat svého okolí, zda vás někdo nepozoruje,“ píše se na stránkách Ministerstva vnitra v preventivní sekci policie.

Mějte své věci neustále pod kontrolou!

• Muži, vše důležité noste v náprsních, popřípadě uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot. Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek.

• Nenoste své osobní doklady v peněžence.

• Nemějte při sobě větší finanční hotovost.

• Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty.

• V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte.

• Své kabelky, tašky a jiná zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu.

• Tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte.

• Ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využijte různá zapínání a zdrhovadla.

• Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte jej stále na očích!

• Nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru či na toaletu.