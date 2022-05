Do třetice se vloupal do rodinného domu v Proseticích, odkud majitelům zmizela hotovost 2 tisíce euro, bunda a boty. Zloděj není v krádežích žádným nováčkem, v posledních třech letech již byl za krádeže odsouzen. Teď půjde opět k soudu a patrně se vrátí na nějaký čas do vězení.