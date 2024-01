"Oběma hrozí v případě odsouzení až pět let vězení za nedovolenou výrobu a nakládání s omamnými látkami," uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová.

I když v posledních letech v oblasti drogové kriminality hodně boduje policie, je okres Teplice dlouhodobě středobodem celé drogové scény na severu Čech. Je křižovatkou dealerů nejrůznějších druhů omamných látek. Teplická policie řešila vloni desítky trestných činů, které souvisely s výrobou či prodejem nejrůznějších drog.

Na výrobce i prodejce drog se specializuje tzv. policejní toxi tým. Ví o lokalitách, kde se mají drogy nejvíce prodávat. Historicky se to dá vyčíst rovněž z mapy kriminality. Třeba na Teplicku jsou vyhlášenou lokalitou, kde se drogy nejvíce prodávají, Trnovany přímo v okresním městě. Podle místních to jsou konkrétně ulice Masarykova a Antala Staška. Zde se má sdružovat nejvíce narkomanů. Policejní obvod Trnovany vykazuje v dostupných statistikách na portálu mapakriminality.cz za posledních pět let nejvíce případů v oblasti výroby a následné distribuce drog. Nejčastější a nejsnáze dostupnou omamnou látkou, pomineme-li marihuanu, je u nás pervitin. Jeho základní dávka pro jedno použití stojí pár stokorun.

Další čtyři dealery pervitinu a heroinu, kteří zásobovali narkomany v Teplicích a okolních obcích, obvinili kriminalisté z toxi týmu už na sklonku loňského roku. První muž roznášel klientům od začátku tohoto roku pervitin. Policii se podařilo prokázat 90 takových prodejů, při kterých si vydělal minimálně 80 tisíc korun. Druhý dealer si v průběhu loňského roku vydělával prodejem drog ve 37 případech a třetí muž byl usvědčen z 53 prodejů taktéž pervitinu. Čtvrtou obviněnou je žena, která prodávala nejen pervitin, ale i heroin, a to konkrétně na území města Dubí.

"U zadržených osob policisté našli prázdné plastové sáčky, sáčky s obsahem drogy a také digitální váhu. Všichni zadržení byli obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy," uvedla k tomuto případu mluvčí policie Ilona Gazdošová.