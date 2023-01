Výpadek paměti stál muže v Krupce přibližně 50 tisíc korun. Zapomněl totiž na to, že si při cestě do obchodu zavěsil na ucho nákupního vozíku příruční tašku s nemalým balíkem peněz. Vozík při odchodu z obchodu, jak byl zvyklý, zaparkoval i s brašnou do vozíkového hada u marketu. Když si později uvědomil, že mu chybí taška, nebylo po ní už ani památky. Přesně na takové okamžiky totiž na parkovištích u nákupních center čekají zloději. V tomto případě se ale z lupu zrovna dlouho neradovali.