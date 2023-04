Státní zastupitelství podalo ve čtvrtek 30. března obžalobu na dva policejní pyrotechniky kvůli výbuchu muničního skladu v Bílině na Teplicku v roce 2020. Za obecné ohrožení z nedbalosti jim v případě prokázání viny hrozí šest měsíců až pět let vězení nebo zákaz činnosti. S odkazem na Dana Anděla z Krajského zastupitelství v Ústí nad Labem, to ve čtvrtek uvedla ČTK. "Obžaloba byla podána u okresního soudu v Teplicích. Na dvě osoby pro přečin obecné ohrožení z nedbalosti," řekl Anděl. Dodal, že dvojice mužů podle obžaloby spáchala čin proto, že porušila důležitou povinnost vyplývající z jejich zaměstnání.

Areál v Bílině, kde explodoval muniční sklad. | Foto: Policie ČR

Pyrotechnici měli překročit kapacitní možnosti muničního skladu v Bílině. Několikaměsíční vyšetřování ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ukázalo na to, že tam měli uskladněno více výbušného materiálu, než bylo povoleno. Část z toho měla dokonce ležet v bednách mimo bezpečný prostor podzemní kobky.

Muniční sklad v Bílině vybuchl 15. září 2020. Nikomu se při ničivé explozi nic nestalo. Sklad byl situovaný v místní části Chudeřice. Exploze rozmetala několik drobnějších trosek do okolí.

Proč vybuchl muniční sklad v Bílině? Pyrotechnici ho přeplnili, navíc špatně

Inspekce obvinila vloni na jaře kvůli explozi dva bývalé vysoce postavené policejní pyrotechniky, kteří za sklad odpovídali. „Ze své funkce řádně nedbali na své povinnosti. Z nedbalosti měli zapříčinit stav, kdy osoby v okolních objektech byly vystaveny zvýšenému nebezpečí,“ zmínila v detailnějším rozboru výbuchu mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Protiprávního jednání se měli vedoucí pracovníci dopustit zejména tím, že nechali sklad užívat v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. V případě odsouzení hrozí oběma až pětileté vězení a zákaz činnosti.

Vedení bílinské radnice, zasahujícím hasičům a dokonce i představitelům kraje chyběly tehdy informace o tom, že se na území Bíliny skladuje munice. Informace o možných následcích a velikosti případné nebezpečné zóny prý neměla ani teplická policie. Muniční sklad v areálu Speciálních staveb Most, kde byly odloženy výbušniny, které pocházejí ze zneškodňovaných nábojů, patřil pod pyrotechnický útvar spadající pod celostátní složky Policie ČR.

Pyrotechnická policejní skupina měla sklad pro uložení zajištěných výbušnin pronajatý v areálu soukromé firmy v období od 9. února 2012 do 15. září 2020. Po explozi se už do podniku na okraji Bíliny nevrátili. A to i na podnět vedení města Bíliny, které do výbuchu ani netušilo, že něco podobného je na území města.