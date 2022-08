Lupič z Bíliny přepadl banku a penězi uhradil kauci za byt. Dostal 5 let

Za loňské přepadení banky v Teplicích si lupič z Bíliny musí odpykat pět let ve vězení. Trest mohl mít o rok kratší, ale to by musel respektovat teplický soud. Ten mu letos na jaře původně vyměřil pouze čtyři roky. Dotyčný lupič se ale domáhal nižšího trestu u krajského soudu, který po přehodnocení všech okolností namísto uznání námitky připočítal ještě další rok ve vězení navíc. I na základě podnětu, který mu dal státní zástupce, jenž se případem zabýval.

Eskorta k soudu, na jednání o vazbě. Muž, v té době podezřelý z přepadení banky v Teplicích. Středa 10. listopadu 2021. | Foto: Deník/Petr Málek

Případ se stal na konci loňského října. Čtyřikrát trestaný Adam B. přepadl s pistolí v ruce pobočku České spořitelny, která je součástí obchodního centra Albert. "Zaměstnankyni podal papírek s výzvou k vydání peněz a svou výhrůžku ještě zdůraznil tím, že jí ukázal střelnou zbraň," uvedl tehdy mluvčí policie Daniel Vítek. Několik svědků Pachatel si z banky odnesl téměř 100 tisíc korun. Ještě týž den policie zveřejnila záznamy, na kterých byl podezřelý muž zachycen, a požádala veřejnost o spolupráci při jeho ztotožnění. Ozvalo se hned několik svědků. Adama B. zásahovka zadržela 11 dnů po přepadení. Kriminalisté u něj doma zajistili zbraň a část z odcizených peněz. Zadržený nejprve při výslechu na policii zapíral. U soudu se pak pod tíhou důkazů přiznal. Už při cestě do banky působil podezřele. Ulicemi procházel jako lupič. Lidi zaujal tím, že měl zahalenou hlavu do černé kapuci. Obličej až na oči mu zakrývala černá šála, která za ním navíc jedním koncem vlála jako prapor. Usvědčilo ho také tetování, které měl na rukou a které svědci poznali na kamerových záznamech. Teplický soud o případu rozhodoval v březnu letošního roku. Dotyčnému, který byl v době přepadení banky v podmínce, vyměřil čtyři roky. Hrozilo mu až deset. Rozsudek ale nebyl pravomocný. „Proti rozsudku zdejšího soudu podaly strany odvolání, Krajský soud v Ústí nad Labem následně zrušil výrok o trestu a rozhodl sám,“ sdělila mluvčí teplického soudu Lenka Pavlasová. Muž z Bíliny, kterého obvinila policie z přepadení banky, skončil ve vazbě Ústecký krajský soud zamítl odvolání lupiče. Zrušil původní trest a vyměřil dotyčnému pětileté vězení ve věznici s ostrahou. Adam B. si už svůj trest odpykává. Banka dostala své peníze zpět. Část lupu zajistila policie při dopadení pachatele, zbytek později dorovnala jeho rodina. Pachatel po přepadení stihl značnou část utratit. Například si za ukradené peníze zajistil podnájem. Pár hodin po přepadení s penězi z teplické pobočky banky uhradil kauci za poskytnutí bytu. Přepadení banky jako závažný případ loupeže spadá do kategorií běžných trestných činů loupeží. Těch kriminalisté jen na Teplicku během loňského roku řešili 28. V kraji to bylo celkem 159 případů. Loupeže v Ústeckém kraji

srovnání okresů v letech 2021 (2020)

Děčín - 14 (9)

Chomutov - 22 (34)

Litoměřice - 5 (6)

Louny - 5 (7)

Most - 53 (49)

Teplice - 28 (44)

Ústí nad Labem - 32 (23)

Ústecký kraj - 159 (172)

Zdroj: Policie ČR

