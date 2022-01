Místo tipů na zápasy měl lupič na papírku vzkaz pro obsluhu sázkové kanceláře

Přišel loupit do sázkové kanceláře, ani se nemaskoval. Ženě za přepážkou ukázal „užmoulaný“ papírek se vzkazem, aby mu dala peníze z pokladny. Nevyhrožoval, nebyl ozbrojený. Nebýt napsaného požadavku o tržbu, nevypadalo to ani jako přepadení. Navíc měl dotyčný lupič smůlu, protože ho vyrušili. Do sázkové kanceláře v tu dobu totiž přišel další člověk, aby si vsadil na zápasy. Tak vypadalo nepovedené „přepadení“, které se odehrálo v sobotu 15. ledna v Duchcově.

„Když vstoupil do místnosti další zákazník, lupič z místa činu odešel, aniž by požadovanou hotovost obdržel,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Kriminalisté lupiče zadrželi hned v pondělí. „Totožnost 24letého muže ustanovili během dvou dnů, dotyčný se u výslechu k přepadení pobočky přiznal. Byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě uznání viny mu hrozí až deset let za mřížemi, trestně stíhán je na svobodě,“ konstatoval policejní mluvčí. Policistům se podařilo po přepadení získat hodně indicií, které je dovedly k pachateli. Hodně pomohlo, že pachatel nebyl nikterak zvláště maskovaný. Jde o jeden z letošních prvních případů. V loňském roce řešili kriminalisté na Teplicku přibližně 30 různých loupeží. Ve srovnání s rokem 2020 to byl poloviční počet. Objasnit se kriminalistům podařilo více než dvě třetiny loňských případů. Hledání pachatele a dokazování, které následně přiměje dotyčné k přiznání, není mnohdy jednoduché. Když je policisté odhalí, je to dobrá zpráva i pro veřejnost. Pomohli svědci Jedno z posledních loupežných přepadení loňského roku se odehrálo na konci října. Ve středu 27. října přepadl tehdy ještě neznámý maskovaný muž v Nákladní ulici v Teplicích bankovní pobočku České spořitelny, která je součástí nákupního centra Albert. Zaměstnankyni podal papírek s výzvou k vydání peněz a svou výhrůžku ještě zdůraznil tím, že jí ukázal střelnou zbraň. Z banky odnesl několik desítek tisíc korun. Ještě týž den policie zveřejnila záznamy, na kterých byl podezřelý muž zachycen, a požádala veřejnost o spolupráci při jeho ztotožnění. Za pár dnů byl v poutech. Teplický soud pak 25letého obviněného muže 10. listopadu poslal do vazby. Teplicko je semeništěm úvěrových podvodníků, dlouhodobé počty vévodí v kraji Loupežná přepadení na Teplicku lze rozdělit do několika skupin. Častější jsou ty, kdy někdo někoho přepadne na ulici s cílem ukořistit od něj něco cenného, co má u sebe. Třeba řetízek nebo kabelku s peněženkou. I s výběrem si lupiči nelámou hlavu. „Většinou pachatelé útočí na slabší oběti. V mnoha případech jsou obětí bezmocní senioři nebo školní děti a mladiství. Brutální útok má za cíl oběť rychle ochromit, aby se nebránila a vydala lupiči kořist,“ popsal z praxe bývalý policejní psycholog Josef Kovářík. „Předem připravené loupežné útoky na bankovní pobočky, pošty nebo obchody s velkou hotovostí nebo se značnou koncentrací cenností jsou spíše výjimkou, kdy zoufalý člověk už potřebuje hodně peněz,“ dodal.

