Exporadkyně hejtmana podle dnešního verdiktu senátu nepodváděla. Rozsudek je zatím nepravomocný, věcí se ještě může zabývat krajský soud.

Vladislava Marschallová u okresního soudu v Ústí nad Labem | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Soudkyně ústeckého okresního soudu Tereza Nagy dnes zprostila Vladislavu Marschallovou obžaloby. Vyhověla tak návrhu obhájce Petra Vališe. A uvěřila svědkům, kteří hovořili pro nevinu Marschallové. Strana žaloby si ponechala čas na případné odvolání, rozsudek je tak zatím nepravomocný.

Nagy zprostila Marschallovou obžaloby po dlouhém dokazování, které od začátku loňského roku zabralo až doteď několik jednacích dní. „Nebylo bez důvodných pochybností prokázáno, že by byl skutek trestným činem,“ uzavřela předsedkyně senátu s tím, že naopak chyběl důkaz o vině.

Marschallová podle soudkyně do Krajské zdravotní (KZ) normálně docházela, svěřenou práci vykonávala. Svědčily o tom i deníky s výkazy práce, obsažené ve spisu. Vzhledem k tomu, že KZ jí nezařídila kancelář, vykonávala Marschallová práci doma, na cestě, nebo i na krajském úřadu.

Vladislava Marschallová u okresního soudu 21. března 2023. Foto Deník/Jaroslav BalvínZdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Soudkyně Nagy popsala, že sám exšéf představenstva KZ Jindřich Zetek, který podával trestní oznámení, Marschallovou zaměstnal. I když věděl, že zároveň pracuje pro poslance a hejtmana Schillera. Vysokou odměnu jí také nabídl sám. Smlouvy nemuselo posvětit představenstvo, proto o nich někteří svědci nevěděli.

Vladislava Marschallová byla po zprošťujícím rozsudku očividně spokojená. „Celou dobu jsem to říkala,“ řekla novinářům ke své nevině s tím, že uplynulé dva roky trestního stíhání byly velkou zátěží pro ni i celou její rodinu. Spolu s advokátem nyní zváží další postup vůči Zetkovi, který podle nich lhal.

Svědci hovořili pro Marschallovou

Marschallová byla před soudem kvůli koordinaci očkovacích míst Krajské zdravotní (KZ) v době covidu. Na přelomu let 2020-21 za to dostávala kolem 130 tisíc měsíčně. Sporné bylo, jestli Marschallovou nemocnice neplatily za to, za co už byla honorovaná jako poradkyně hejtmana Jana Schillera.

Trafika Balejovi? Ne, říká nový rektor k vytvoření místa pro svého předchůdce

Obžalovaná se cítila nevinná. Svěřenou práci, na níž měla několik smluv, prý řádně odváděla. Podle ní jí měl za zlé exšéf představenstva KZ Jindřich Zetek, který na ni podával trestní oznámení, že ho kritizovala za chyby při akvizici litoměřické nemocnice Krajskou zdravotní.

Marschallovou podpořili šéfhygienička společnosti Dana Vaculíková a dnešní generální ředitel KZ a tehdejší šéf rumburské nemocnice Petr Malý. Svědčili, že za Marschallovou byla v Krajské zdravotní vidět práce. Podle personální náměstkyně KZ Vlasty Kašparové jí měl velké peníze nabídnout sám Zetek.