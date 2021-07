Na sedm let do vězení poslal v pondělí 26. července trestní senát ústeckého krajského soudu 34letého rodáka z Karlových Varů Daniela Krále. Dělník z Mostu se dopustil zločinu znásilnění na 17leté dívce z regionu. K vylákání zvláště zranitelné oběti, se kterou se do té doby nikdy neviděl, použil zvláště důmyslný plán. Na internetu naprogramoval stránky neexistující modelingové agentury. Dívka nejprve poslala fotky v plavkách.

Oslovil ji jako jednatelka agentury s tím, že postoupila do druhého kola a bude se fotit s profesionálem v Žatci. A že pro ni pošlou řidiče. Jenže auto, které pro poškozenou přijelo, šoféroval sám obžalovaný. A místo do studia s dívkou sjel na polní cestu u města, kde s ní měl sex i přes její zjevný odpor.

K zločinu došlo v pachatelově vínové octavii vpodvečer 17. června 2019. „Poškozené nabídl částku 8 tisíc korun za to, že se s ním pomazlí,“ popsala žalobkyně Lenka Letáčková. Když to dívka odmítla, odvětil: „Vybrala sis to sama“. A ačkoli ho dál odmítala slovně a i když ho plačíc odstrkovala, využil fyzické převahy a znásilnil ji nejprve na zadní sedačce a poté i u auta opřenou o kufr. Po znásilnění dívku podle informací Deníku muž odvezl na nádraží v Žatci a dal jí stovku na vlak. Zavolala členy rodiny a ti ji přiměli věc ohlásit.

Policisté na pachatele přišli brzy. Nejen podle stop tělních tekutin na oblečení poškozené. Ale i podle IP adresy jeho počítače a dalších stop, které zanechal na internetu a Facebooku. Jeho falešné stránky jsou mimochodem na webu stále k nalezení. Že by to podobně zkusil i na jiné, není podle informací Deníku ověřené. Posudky tak vypracovávali na okresním státním zastupitelství v Lounech na jedinou znásilněnou. „U poškozené se rozvinula posttraumatická stresová porucha,“ konstatoval znalec Petr Weiss.

Vysvětlil, že dívka, která byla v době spáchání zločinu ještě pannou, nejméně rok po zločinu trpěla poruchami spánku, soustředění i sebehodnocení. Potkal ji i pokles úspěšnosti ve škole a vyhýbání se sociálním kontaktům. Navrch se sebeobviňovala a sebepoškozovala, zažívala flasbacky znásilnění. A všechny tyto stavy vedly až k její hospitalizaci. Vzhledem k těžké újmě na zdraví doputoval případ na stůl ústeckého krajského státního zastupitelství a obžalovanému hrozilo podle právní kvalifikace až 12 let vězení.

V přípravném řízení obžalovaný tvrdil, že dívka podstoupila sex dobrovolně. Nakonec ale před trestním senátem přistoupil na dohodu o vině a trestu se státní zástupkyní. I proto dostal dříve netrestaný muž „jen“ 7 let nepodmíněně. „Lituji toho, kéž by to šlo vrátit zpět,“ kál se a vyžádal si od přítomných rodičů dívky číslo účtu. Slíbil začít posílat náhradu škody ve výši 300 tisíc. Soudce to kvitoval. Ale upozornil že jde jen o chabou náplast a jen o pokus o morální gesto. „Nemůže to napravit poškození na duši,“ řekl Martin Parolek.

Pozor na podvodníky. Cílí na dívky toužící po módních molech, můžou je zneužít i okrást

Podvodná modelingová agentura jako v tomto soudním případě není na síti výjimkou. „Podvodníci útočí zejména na mladé lidi, kvůli jejich nezkušenosti, neznalosti a lehkovážnosti,“ varuje vlastník fotobanky JESHOOTS Jan Vašek na webu Pojdfotit.cz. Údajní zástupci agentur neváhají použít na jejich webech fotky neexistujících fotomodelů ukradené ze zahraničí nebo z fotobank. „Řada lidí se vydává za fotografa jen proto, aby se mohli seznámit s hezkými holkami a v nejlepším případě je u toho ještě viděli nahé. V horším případě to nebude pouze slintal,“ dodává Vašek.

Na pozoru musí být mladí lidé i před agenturami, kterým se ve skutečnosti se jedná o nafocení či natočení erotických anebo pornografických (video)snímků. „Lidé v erotické nebo porno branži jsou velmi výmluvní, mohou vás přesvědčit k něčemu, co jste původně vůbec nechtěla,“ upozorňují na webu Asocice modelingových agentur. Profesionálové z branže se shodnou, že podvodníkům v modelingu nemusí jít jen o snadný terč jejich ukojení. Z dívek mohou falešnými přísliby velké kariéry vylákat předem velké peníze za služby, které nikdy nedodají.