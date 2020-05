Policisté dopadli zloděje dodávky. Auto zmizelo minulý týden z pátku 15. na sobotu 16. května z teplických Trnovan. Pachatel byl v minulosti již patnáctkrát odsouzený.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Majitel vyčíslil škodu na více než sto tisíc korun. V pondělí 18. května vyšla informace o krádeži na veřejnost a hned druhý den byl lapka pod zámkem. „Podezřelého muže zadrželi kolegové z Dálničního oddělení Svojkovice a to hned po tom, co hříšník do modré dodávky na benzínové čerpací stanici na dálnici D5 na Plzeňsku natankoval naftu a bez zaplacení ujel,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek.