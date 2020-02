Na křižovatce v polích na silnici mezi obcemi Pšov a Blšany na Žatecku v okrese Louny havaroval v neděli 9. února okolo 9 hodin ráno autobus se studenty. Skončil na boku v příkopu. Všichni pasažéři jsou mimo ohrožení života.

Nehoda autobusu u Blšan. | Foto: Deník / Karel Pech

Šlo o žáky gymnázia ze Žatce. Přátelé a známí se o ně báli a ptali se po nich na Facebooku. Co o nich psali? Jak se uklidňovali? Podívejte se na fotky a čtěte dál náš text, kde líčíme přímo z místa, co se stalo. Nakonec přišla zpráva, že všichni jsou mimo ohrožení života. Autobus havaroval u křižovatky Pšov – Blšany, u kapličky sv. Václava na odbočce do Liběšovic a Letova.