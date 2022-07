První nehoda se stala 21. června 2022 v 15:50 hod. v Bílině, v ulici Teplická, na úrovni vjezdu do sběrny Koželuh. Cyklistka tu měla najet do otevřených předních dveří u pravého okraje zaparkovaného vozidla Ford Kuga. Majitel vozu až dodatečně zjistil poškození dveří. Policisté žádají kromě svědků také cyklistku, zda by se ozvala dopravnímu inspektorátu na tel. 974439260.