Hrůzné prosincové události na vysoké škole v Praze se stávají nástrojem hrozeb, šíření strachu a nenávisti nebo dokonce velebení vraha. Policie se v Ústeckém kraji zabývá celou řadou případů, kdy někdo nejhorší masakr v historii České republiky schvaluje nebo hrozí jeho zopakováním. Zadržela i desítky zbraní.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Jak policisté informovali v pondělí 15. ledna, zatím v souvislosti s prosincovou střelbou na Filozofické fakultě v Praze prověřují jeden přestupek a dvacet trestných činů.

„V drtivé většině již došlo ke ztotožnění podezřelých osob a policisté proti nim zahájili úkony trestního řízení. Jde o podezření ze spáchání trestných činů schvalování trestného činu s trestní sazbou až do výše jednoho roku odnětí svobody, nebezpečného vyhrožování s trestní sazbou až do výše jednoho roku, šíření poplašné zprávy s trestní sazbou až do výše dvou let a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejích práv a svobod s trestní sazbou až do výše dvou let,“ vypočítala policejní mluvčí Pavla Mašínová.

Nejčastěji se lidé takto chovají na sociálních sítích. Zřejmě v domnění, že za své výroky nejsou trestně zodpovědní nebo že jsou na anonymním účtu nedohledatelní.

Jedním z takových případů je například nedávno popsané jednání 54letého muže, který v ulici Růžová mezi panelovými domy vystřílel do vzduchu tři zásobníky nábojů. U výslechu uvedl, že zvolil tento způsob pro oslavu příchodu nového roku místo petard. Hrozí mu za to dva roky. Policie mu následně zabavila dalších 14 různých zbraní. Všechny měl legálně. Jako sportovní střelec skončil, přišel o papíry.

Na ulici v Mostě vystřílel tři zásobníky, doma měl celý arzenál zbraní

Nebo jednání studenta střední školy z Chomutovska. Na sociální síti příspěvek o tragédii komentoval ve smyslu že doufá, že vrah aspoň zabil určité skupiny obyvatel, které v tomto komentáři přímo označil. Jaké, policie nespecifikovala. Mladistvého ale dohledala a ten se při výslechu přiznal.

Naopak přímo z očí do očí použil výhrůžku opilý muž v Žatci. A to dokonce směrem k policistům, kteří přijeli řešit menší noční rvačku, jíž se výtečník u kulturního domu Moskva účastnil. Řekl jim, že když ho nenechají být, „dopadne to stejně jako na škole v Praze“.

„Od prosincové tragické události zadrželi kriminalisté již více než tři desítky kusů zbraní. V několika případech se jednalo o zbraně expanzní (takzvané plynovky - pozn. red.) a flobertky (cvičné či sportovní - pozn. red.). Přestože tyto případy přímo nesouvisely s událostí na Filozofické fakultě, chceme tak poukázat na fakt, že lze jen těžko na první pohled rozeznat o jaký druh zbraně se jedná,“ uvedla mluvčí Mašínová. Dodala, že policie i nadále provádí preventivní opatření. Týkají se zejména škol a měkkých cílů, tedy míst s větší koncentrací lidí.

Střelba na Filozofické fakultě v Praze

V budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí v centru Prahy došlo ve čtvrtek 21. prosince 2023 odpoledne ke střelbě. Aktivní střelec zabil 14 lidí a pak i sebe, dalších 25 bylo zraněno, z toho 10 vážně.

Zdroj: Martin Vokurka