Noční jízda 2 promile alkoholu opojeného řidiče skončila v Duchcově až po sérii nehod. Místní muž pod vlivem alkoholu způsobil chaos na silnicích, když svou jízdou poškodil několik vozidel a také jednu dopravní značku. Jeho zběsilou noční jízdu nyní řeší policie.

Nebezpečí na silnici - Rozsvicený výstražný trojúhelník na střeše policejního auta. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Zběsilou jízdu po Duchcově předvedl v sobotu 13. ledna po půlnoci 26letý místní muž. "Řídil pod vlivem alkoholu. Nejprve se mu do cesty připletlo v ulici Malinovského zaparkované vozidlo. Narazil do jeho zadní části. Pokračoval na křižovatku s ulicí Horská cesta, kde opět nezvládl řízení a narazil do dvou dalších zaparkovaných vozidel. V ulici V Domkách pro změnu najel do dopravní značky. Ve Vrchlického ulici pak se svým autem zastavil," vylíčila sobotní noční chaos v ulicích Duchcova mluvčí policie Ilona Gazdošová. Jeho jízda tím ale ještě neskončila.

Bývalá obilná sila mizí z krajiny Teplicka, aby se venkov dál rozvíjel

Po příjezdu městských strážníků se znovu rozjel a narazil do dalšího zaparkovaného vozidla. Teprve až pak jeho řádění skončilo. "Provedenou dechovou zkouškou u něj byla zjištěna hodnota 2 promile alkoholu v dechu. Naštěstí nedošlo ke zranění žádných osob. A to ani spolujezdkyně ve vozidle. Řidič bude nyní řešen za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky," doplnila mluvčí policie.