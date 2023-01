V internetovém prostředí se mu loni během půl roku podařilo oklamat nejméně 40 lidí z různých koutů republiky. Pro své obchody využíval známé inzertní portály. Pod různými vymyšlenými jmény nabízel přes inzerát mince, medaile, bankovky a zlaté slitky. K inzerátům přikládal fotky, které si stáhnul pro tyto účely na internetu. Dále nabízel k prodeji vstupenky na hokejové utkání NHL, které se konalo v říjnu 2022 v Praze. Ty však měl fyzicky pouze dvě. Zbytek kupujících, kteří je chtěli a navíc i zaplatili, měl smůlu. Aby virtuální stroj na zisk dobře fungoval, museli zájemci o zboží splnit řadu podmínek. Jedna z nich byla, že peníze za zboží posílali předem a bankovním převodem. „Dotyčný si je nechával posílat předem na 9 různých bankovních účtů,“ zmínila Gazdošová.

Během jednoho měsíce obvinili kriminalisté z teplické hospodářské kriminálky už druhého podvodníka, který takto působil v internetovém prostředí. V předchozím případě mladík z Bíliny nabízel přes internet různé herní konzole, mobilní telefony a další elektroniku. Zboží vůbec neměl, pouze k inzerátům pro větší věrohodnost postahoval fotky, které měly zájemce nalákat a přesvědčit.

Hackeři se letos v Česku činili. Ukradená hesla prodávají za miliardy

Přestože o podobných podvodech na internetu policie poměrně často informuje, najde se stále řada lidí, kteří těmto nepoctivcům naletí. Jde o fenomén dnešní doby. Dokládá to fakt, že severočeská policie ve svých statistikách tuto kyberkriminalitu v posledních dvou letech sleduje v samostatné položce, což v předešlých letech nebývalo. Počty trestných činů z této oblasti předtím spadaly do běžných podvodů a krádeží. Dnes je to v oddělené kategorii „kyber“. Možnou nebezpečnost pro budoucnost dokládají rostoucí počty těchto trestných činů. Zatímco v roce 2021 policie v Ústeckém kraji řešila přibližně 400 případů podvodných prodejů přes inzertní portály, vloni se tento počet skoro zdvojnásobil.

Bazarové webové portály zákazníky před podobnými podvody varují. „Nikdy nezadávejte své informace o platební kartě, pokud si nejste jisti věrohodností stránek. Nejen naši uživatelé se mohou setkat se zprávami obsahujícími odkaz na falešné podvodné stránky, které se svým vzhledem snaží navodit dojem, že se jedná o inzertní nebo zásilkovou službu. Na odkazovaných falešných stránkách se nacházejí nepravdivé informace včetně požadavku na zadávání informací o platební kartě,“ upozornil například jeden z největších prodejních portálů u nás Sbazar.cz.

S pofidérními zájemci o zboží nabízené na internetu se setkal i 40letý Ondřej z Ústí nad Labem. „Hodně teď prodávám věci na Bazoši, Sbazaru nebo Facebooku a nestačím se divit, kolik lidí má vždy zájem. Jenže vždy píšou z telefonů s předvolbou nějakého státu z Afriky nebo mi nabízejí odvoz kurýrem a že mi pošlou peníze na účet. Snaží se mě donutit, abych pro to udělal jen to a to. Takovým zájemcům vůbec neodpovídám a rovnou to mažu,“ přiblížil své zkušenosti. „Vždy dávám přednost tomu, kdo mi osobně zavolá, a domluvím se s ním. Nejlepší pak je, když si kupec pro danou věc přímo zajede a já mu ji osobně předám,“ dodal.

Jak nenaletět podvodníkovi při prodeji či koupi zboží přes internet?

Nenechte se od cizích lidí dotlačit do způsobů placení, které neznáte. Při prodeji preferujte osobní předání, případně dobírku nebo bankovní převod.

Nikdy nikomu nedávejte jakékoliv informace o své platební kartě a jejich bezpečnostních prvcích. Když od vás někdo chce nakoupit, stačí, aby znal jen číslo vašeho účtu a částku, kterou vám má poslat.

Pokud vám přijde nějaký odkaz s výzvou k platbě nebo zadání citlivých údajů, zbystřete. Obvykle se jedná o falešné stránky, které se velmi často tváří jako oficiální. Podvodníci zneužívají názvy i loga společností. Prozradit může špatná čeština, nelogičnosti a především odlišná doména.