Dva takové případy podvodných jednání při prodeji zboží zaznamenali v těchto dnech tepličtí policisté. „Nejprve přišla o 12 tisíc korun žena z Teplicka, která chtěla prodat oblečení přes inzertní portál. Obětí dalšího podvodu se stal muž z Teplic, který zveřejnil inzerát na prodej kola.

„Neznámý podvodník instruoval ženu, která prodávala věci přes inzerát, ke zpřístupnění jejího internetového bankovnictví, ve kterém následně provedl platební převod v hodnotě 12 tisíc korun a zároveň si zažádal o poskytnutí půjčky v částce 95 tisíc. Tu však banka zavčas stornovala,“ popsala jeden z případů Gazdošová. Muži, který prodával kolo, přišla přes aplikaci Whatsapp zpráva s odkazem, kde vyplnil údaje o platební kartě. Následně mu bylo z účtu bez jeho vědomí strženo 18 500 korun.

Není to ale pouze lokalita Teplic. Také rumburští kriminalisté se zabývají případem podvodu při prodeji zboží na internetu. Někdo kontaktoval prostřednictvím inzertního portálu ženu ze Šluknovska ohledně jejího inzerátu na prodej oblečení. „Podvodník poškozené navrhl, že s ní bude komunikovat prostřednictvím e-mailu, s čímž souhlasila. Poté jí odeslal pokyny s odkazem, ve kterém poškozená vyplnila přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví, kód a PIN karty ke svému bankovnímu účtu,“ zmínila mluvčí policie v Děčína Eliška Kubíčková. Následně poškozená zjistila, že jí byly z účtu strženy platby v celkové výši 193,5 tisíce korun.

O praktikách falešných nákupčích na inzertních portálech má přehled kriminalista z Teplic, který jich vyšetřoval už několik. V zájmu zachování anonymity záměrně neuvádíme jeho jméno. „Poškozený je vždy kontaktován na základě jím podaného inzerátu, a to nejen na portále Vinted, ale i Bazoš, Sbazar i Marketplace, kdy je mu většinou na jeho e-mail, který uvede v komunikaci, zaslána pošta,“ uvádí kriminalista. Zaslaný e-mail zavede dotyčného na falešné stránky, které vypadají důvěryhodně, neb se propracovaně podobají bance. „Nesmíme zapomínat ani na to, že poškozený je ve většině případů připojen na svém mobilním telefonu, který není opatřen antivirovým programem, který by na podvodné stránky upozornil. Rozložení stránek je právě pro tyto účely uzpůsobeno, a zvláště na mobilním zařízení vzhledově odkazované stránky působí velice věrohodně,“ líčí policista.

Dotyčný tím, že takto naletí, ztratí vládu nad svým internetovým bankovnictvím, ze kterého jsou poté finanční prostředky vyvedeny, a to prostřednictvím v tomto bankovnictví zřízené platební karty, kterou je provedena platba do zahraničí, a to ve většině případech do virtuálních měn,“ zmiňuje kriminalista, který se těmito případy zabývá.