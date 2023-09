Oba měli kapuce, jeden nesl v ruce krumpáč. Hledá je policie, mohli by totiž možná vědět něco k vloupání do školy. Tyto siluety dvou osob v inkriminovanou noc zachytila kamera umístěná na jednom z domů.

Nepotkal náhodou v Krupce někdo v noci tyto muže? | Foto: Se souhlasem Policie ČR.

Protože mohou mít spojitost s vloupáním do školy v Krupce, potřebuje je policie vyslechnout.

Co se stalo, uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová. "K vloupání do prostor Masarykovy základní školy v Krupce došlo v období od 9. do 10. srpna. Neznámý pachatel překonal oplocení ve výšce 1,85 metru a následně se vloupal do místnosti třídy, kde prohledal stůl. Byl ale vyrušen alarmem, z místa utekl," vylíčila mluvčí.

Policisté v souvislosti s tímto případem pátrají po totožnosti dvou osob na přiložené fotografii, kdy jedna osoba nese v ruce krumpáč. V případě jakýchkoliv poznatků k osobám, či k vloupání do školy, informujte policisty na lince 158.