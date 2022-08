"Poškození zdí v Oseku má na svědomí zatím neznámý pachatel. 9. dubna v době kolem 16.30 hodin nejprve přijel osobním vozidlem Volkswagen Polo do ulice Roosveltova v Oseku. Poblíž autobusové zastávky pak na zeď napsal nápis 'Miss you Eva'. Poté se přesunul do ulice Tyršova v Oseku, kde na zeď městské knihovny napsal taktéž 'Miss you Eva'. Svými malůvkami způsobil městu Osek škodu přes 20 tisíc korun,“ uvedla za policii mluvčí Ilona Gazdošová.