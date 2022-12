Většinou jde v případech neznámých pachatelů-řidičů o poškozená zaparkovaná vozidla. To, že viník od takové malé nehody ujede, aniž by za sebou zanechal kontakt pro další vyřizování, se bohužel stává. Podle dlouhodobých policejních statistik viníci z místa nehody na Teplicku odjíždějí ve zhruba 13 % z celkového počtu dopravních karambolů za rok. „Velká část ze skupiny těchto řidičů se spoléhá na to, že se na ně už nepřijde, že je policie nenajde. Část těch případů je samozřejmě způsobená šokem po nehodě. Ale to si myslím, že je minimum,“ řekl k tomu dopravní expert Jan Pechout.