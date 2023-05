Další podvod při prodeji zboží řešili nedávno policisté v Dubí. Opět byl ve hře internet, fiktivní odkazy a naivita prodávajícího.

Podvody na internetu. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Žena inzerovala na burzovním portálu prodej dětských bot za 500 korun. Na inzerát se jí ozvala zájemkyně, která chtěla od prodávající mailovou adresu a telefon. Na email jí pak přišel odkaz tvářící se jako stránky přepravní služby, ten byl však falešný. "Na tomto odkazu byly instrukce k zapsání údajů o platební kartě. Prodávající v dobré víře tyto informace vyplnila a zároveň potvrdila vstup do internetového bankovnictví. Následně jí však z účtu byly uskutečněny dvě platby, dohromady přes 22 tisíc korun. Žena si uvědomila, že je to podvod a zavolala do své banky. Platby ale už nešly blokovat. Následně věc oznámila na policii," sdělila mluvčí policie Ilona Gazdošová.

"Opětovně varujeme před zadáváním údajů o své platební kartě a přístupových hesel do internetového bankovnictví na zaslaných odkazech od cizích lidí. Během pár okamžiků tak můžete přijít o své úspory," nabádá mluvčí.